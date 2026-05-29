Cómo conseguir el mapa en Mina the Hollower

El mundo de Mina the Hollower es enorme y es fácil perderse, por lo que disponer de un mapa guía sería una gran ayuda. La triste verdad es que este juego no cuenta con un mapa tradicional que nos pueda indicar dónde estamos pantalla a pantalla, pero si podemos conseguir uno que al menos nos puede servir de ayuda para ubicar las regiones que visitamos y saber qué objetos y coleccionables nos faltan en cada una. Ya que este solo se puede conseguir como parte de una misión opcional, no nos extrañaría que muchos jugadores simplemente lo pasen por alto.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título y la guía de consejos para principiantes que les ayudará a sobrevivir a las primeras horas como Mina en la Isla Tenebrosa.

Cuándo podemos comenzar a buscar el mapa

Para comenzar la misión opcional de Mina the Hollower que nos da acceso al mapa guía primero tenemos que derrotar a Thorne y así poder recorrer las calles de Ossex.

Una vez que terminamos con este jefe y hablamos con Lionel, vale la pena explorar la ciudad y ver qué podemos conseguir y adquirir antes de partir en nuestra misión de reparar los generadores.

Uno de los lugares más importantes que podemos visitar es el Gremio de Vaciadores.

Cómo entrar al Gremio de Vaciadores

El edificio del Gremio al que pertenece Mina está justo a la derecha tras pasar la entrada principal de Ossex, al lado de la entrada al Laborabajo. Inicialmente no podemos entrar por culpa de los objetos que obstruyen el acceso desde ese lado. Pero podemos encontrar un camino si rompemos la caja que está arriba a su derecha y avanzamos saldando los obstáculos.

Una vez adentro, nos soterramos para pasar por el agujero que hay detrás de la recepción.

En la nueva habitación, hablamos con Muriel y nos hablará sobre Rhene, que fue secuestrada y llevada al sur de Ossex.

Al rescate de Rhene

Antes de rescatar a Rhene tenemos asegurarnos de tener al menos una llavija. Si no tienen una, pueden comprarla en la ciudad antes de abandonarla.

Tenemos que salir de Ossex por la entrada principal y seguir todo lo que podamos hacia abajo hasta llegar al punto indicado en la segunda imagen.

Seguimos hacia la izquierda, usamos la llavija para remover el obstáculo, saltamos hacia arriba y continuamos nuestro camino hacia la izquierda hasta llegar a este punto.

Presionamos el botón para retirar los pinchos y nos dejamos caer. Eliminamos al enemigo y dejamos un vial de salud para abrir la puerta al edificio.

Este edificio es la sede de los rebeldes que lidera Thorne. Debemos eliminar a los enemigos y avanzar. El camino es bastante directo y una vez encontremos a Rhene (en una pantalla que referencia directamente el genial The Legend of Zelda: A Link to the Past) debemos gasta un vial de salud a su lado para curarla.

Luego debemos avanzar por el resto del calabozo con Rhene (si la dejamos muy atrás, solo tenemos que volver y tocarla para que continúe acompañándonos). Al salir del lugar, ella nos dirá que nos espera de regreso en el Gremio de los Vaciadores en Ossex.

Ahora podemos regresar a Ossex y visitar de nuevo la habitación de atrás del edificio del Gremio.

¿Dónde está Drillhardt?

Cuando volvamos al Gremio de los Vaciadores y hablemos con Rhene, ella y Muriel se encargarán de restaurar la habitación de inmediado. Después de eso, podemos entrar al Laborabajo desde el Gremio para encontrar a Rhene, que nos venderá diferentes temas para nuestro hogar basados en las regiones que hayamos visitado.

¿Qué tiene que ver todo lo que hemos dicho en esta guía con conseguir el mapa de Mina the Hollower? Tranquilos. A eso vamos. Una vez esté restaurado el gremio, podemos encontrar a un nuevo personaje llamado Drillhardt si nos soterramos y emergemos bajo el objeto que indica el círculo rojo de la siguiente imagen.

¡A comprar el mapa!

¡Listo! Ahora que Rhene y Drillhardt están en el gremio, podemos hablar con este último para que nos venda mejoras para el Laborabajo. Entre estas se encuentra el deseado mapa de la isla de Mina the Hollower.

Este objetos nos cuesta 500 huesos. Una vez comprado, Drillhardt bajará al Laborabajo y lo dejará instalado en la parte superior izquierda de la habitación.

Pero como les dijimos en un comienzo, este mapa no es tan útil como hubiéramos deseado. Solamente podemos revisarlo desde el Laborabajo y únicamente muestra la región en la que nos encontramos. No hay división entre pantallas ni nada que nos ayude a ubicarnos durante la aventura.

Para lo que sí es útil es para determinar qué regiones no hemos visitado. Además, saber dónde se encuentra en el mapa nos puede ayudar a darnos una idea de a dónde ir o qué ruta tomar. Mina the Hollower tiene esta clase de mapa porque el objetivo no es que nos guiemos fácilmente como si fuera un ‘metroidvania’. Este juego quiere que nos perdamos.

Que aprendamos a guiarnos en el mapa y a reconocer caminos secretos. Es una experiencia diferente y definitivamente más complicada, pero vale la pena.

Además, hay otra utilidad que tiene este mapa y la podemos conseguir al mejorarlo.

Cómo conseguir el mapa mejorado de Mina the Hollower

Una vez hayamos adquirido el mapa y avanzado lo suficiente en la historia (después de reparar los primeros generadores), podemos volver con Drillhardt y veremos que tiene a la venta el mapa mejorado por 500 huesos.

Si lo compramos y examinamos el mapa en el laborabajo, podemos ver que objetos coleccionables nos faltan en cada región. Siempre y cuando hayamos reparado ya el generador más cercano a ella.

Como pueden ver, conseguir el mapa mejorado es imprescindible para los jugadores de Mina the Hollower que quieran completar el juego al 100%. Hay otro objeto de Drillhardt que los ayudará en ese propósito, pero lo dejaremos para que ustedes lo descubran.

Esperamos que esta guía para encontrar el mapa de Mina The Hollower les haya resultado útil incluso si el mapa no era lo que querían.

Mina the Hollower está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Humble y GOG.