Cómo conseguir el perro mascota en Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Cuando los jugadores de Assassin’s Creed Black Flag Resynced descubrieron un perro sobreviviente a un naufragio en una isla, de inmediato comenzaron a desear poder rescatarlo y adoptarlo como mascota. Pues bien, Ubisoft finalmente nos dio gusto y podemos llevar este adorable canino a nuestra base tras la actualización del martes 1 de septiembre de 2026.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este juego, la guía con todos los trajes para Edward y la guía para sacar los logros/trofeos más complicados.

El perro en cuestión se encuentra en una isla en la parte sur del mapa, exactamente en las coordenadas 624,50. Pueden reconocerla desde lejos porque hay una cortina de humo saliendo de ella.

Una vez en la isla podemos encontrar el adorable perrito recorriendo la playa. Lo único que tenemos que hacer para rescatarlo es acercarnos a él y seleccionar la opción ‘Acariciar’. No importa si ya hicieron esto antes, tienen que volver a hacerlo tras la actualización.

Después de hacer esto podemos volver a nuestra mansión en Gran Inagua y encontraremos al perro en alguna de las habitaciones. Podemos volver con el cada cierto tiempo para acariciarlo y recibiremos huesos como recompensa. Eso nos ayudará muchísimo a conseguir la cantidad necesaria para comprar la tripulación de esqueletos.

Tenemos que recordarles que este perro no es como las demás máscotas en Assassin’s Creed Black Flag Resynced. No podemos «equiparlo» para que nos acompañe en el barco, pero de todas maneras es muy útil para conseguir huesos y siempre da gusto encontrarlo cuando visitamos la mansión.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. La versión original del juego también está disponible para múltiples plataformas.