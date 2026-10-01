Videojuegos

Cómo conseguir gratis al mapache Jimothy como compañero en Fortnite

Parece un Jimothy.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Con la actualización del evento Pesadilla de halloween de 2026 no solo llegó a Fortnite la largamente esperada colaboración con FNAF, sino también varios secretos y sorpresas. Por ejemplo, ¿sabían que podían conseguir al icónico mapache Jimothy como compañero totalmente gratis? En esta guía les vamos a decir cómo.

Por si no conocen a Jimothy, este es un mapache salvaje con una deformidad de la espina dorsal que fue descubierto en Seattle, Estados Unidos. Su condición —que según expertos no afecta su movilidad ni le causa dolor— le da una curiosa y adorable forma redondeada que lo convirtió en una sensación de internet a mediados de 2026.

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Si no han visto uno de los videos originales que lanzó a la fama a esta criatura, aquí lo compartimos.

Ahora sí, volvamos al juego. Para conseguir a Jimothy como compañero en Fortnite tenemos que encontrar un Espíritu Mapache y extraerlo. Los espíritus mapache fueron agregados en la actualización del 1 de octubre de 2026 y son ‘sprites’ de rareza Épica. Se pueden encontrar en varias fuentes como resolviendo códigos, eliminando oponentes que tengan uno en su inventario o derrotando a jefes como Freddy Krueger en Poblado pesadilla.

Podemos extraer el Espíritu de mapache mediante un punto de extracción de Espíritus o usando un Extractor portátil. No importa que nivel tenga cuando lo hagamos.

Al terminar la partida de Fortnite Batalla Campal en la que extrajimos el Espíritu de Mapache —sin importar si la ganamos o no— y volver al lobby, recibiremos el compañero Jimothy unos instantes después.

Si equipamos el Compañero Jimothy y dejamos que nos acompañe a conseguir PE en partidas de Fortnite, podemos desbloquear recompensas extras temáticas de este mapache:

  • Emblema de Estandarte de Jimothy
  • Reacción Corazón de Jimothy
  • Gesto de compañero ‘Alimaña carroñera célebre’

Parece que esta recompensas es completamente gratis y no es necesario tener el pase de batalla para obtenerlo, pero no ha sido confirmado oficialmente.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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