Cómo conseguir gratis el planeador de Kodos y Kang de Los Simpson en Fortnite

El mapa de Springfield es todo un éxito. Donde quiera que miremos encontramos detalles divertidos y referencias a la serie que nos tienen felices a quienes crecimos viendo Los Simpson. Si son fans como nosotros, seguramente van a querer equipar el planeador de Kodos y Kang que podemos reclamar gratis en Fortnite si vinculamos nuestra cuenta de Epic Games con la de MyDisney. Este es el mismo que se había filtrado a comienzos de octubre, mucho antes de que anunciaran oficialmente la temporada.

No es necesario tener una suscripción a Disney+ ni comprar ningún producto o servicio para hacer esto. Solo sigan estos pasos antes del 28 de febrero de 2026:

Para vincular la cuenta de Epic Games con la de MyDisney, entren a https://my.disney.com/ y den clic o toquen el botón ‘Crear cuenta’. Los únicos datos que tienen que dar son su correo electrónico, fecha de nacimiento y crear la contraseña.

Inicien sesión en Epic Games desde un navegador usando la dirección https://www.epicgames.com/id/login . Den clic en el nombre de usuario en la parte superior derecha de la ventana y luego en ‘Cuenta’.

Vamos a la sección de ‘Aplicaciones y cuentas’, buscamos el cuadro de ‘Cuenta de MyDisney’, damos clic o tocamos el botón de ‘Conectar’ y le damos las credenciales de la cuenta que creamos.

¡Listo! La próxima vez que abran Fortnite después de vincular las cuentas de Epic Games y MyDisney recibirán completamente gratis el planeador de Kodos y Kang de Los Simpson.

¿Les resulta familiar el procedimiento? Seguramente ya lo habían hecho en abril cuando ofrecieron la skin gratis del Stortrooper de la Primera Orden de Star Wars por hacer esto mismo. Si lo hicieron en ese entonces, no tienen que hacer nada más y deberían recibir el planeador gratis cuando abran el juego.

Este es un gran regalo y lo agradecemos mucho, pero no vamos a perdonarlos por poner poner los compañeros a un precio altísimo y bloquear su edición.