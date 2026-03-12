Cómo conseguir huevos de dragones ancianos calamitosos en Monster Hunter Stories 3 (sin spoilers)

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection hay una gran variedad de monstruos que podemos criar y convertir en Monsties para que luchen a nuestro lado. Si a eso le sumamos todas las variedades de elementos que podemos darles, estamos hablando de cientos de criaturas, pero ni siquiera los Monsties criados con los elementos y habilidades más poderosos pueden igualar el poder de los dragones ancianos. En esta guía básica les diremos qué hacer para que aparezcan los dragones ancianos calamitosos y cómo conseguir sus huevos, pero sepan que no va a ser nada fácil. Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Seguir

Esta guía no tiene spoilers y eso significa que no vamos a decirles cuáles son los dragones ancianos que aparecen. Si son fans de Monster Hunter, seguramente van a disfrutar descubriendo por ustedes mismos cuáles son cuando los tengan en frente. También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Cómo atraer a los dragones ancianos calamitosos

Podemos comenzar a luchar contra estas poderosas criaturas prácticamente desde el comienzo del juego, aunque no tenemos muchas posibilidades de derrotarlas en esos momentos. Lo único que tenemos que hacer es participar en varias batallas durante la noche.

Para que se haga de noche tenemos dos opciones:

Visitar una Gatavana y elegir la opción Esperar la noche .

. Hacer un viaje rápido a una Gatavana o campamento y elegir la opción Noche.

Lo que tenemos que hacer durante la noche es simplemente combatir monstruos. Tras combatir alrededor de cinco o seis monstruos, veremos una secuencia en la que el clima de una de las zonas cambiará y eso significa que apareció uno de los dragones ancianos calamitosos de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Tengan en cuenta que los combates nocturnos pueden ser contra monstruos pequeños y pueden terminarse con una victoria automática para acelerar el proceso.

Otra cosa que deben saber es que el dragón anciano no necesariamente aparecerá en la misma área en que tuvieron los combates nocturnos. Aunque lo más probable es que aparezca el dragón correspondiente a esa zona, es posible que aparezca el de otra. Por ejemplo, pueden realizar los combates nocturnos en Azuria y cuando aparece la secuencia de cambio de clima, ver que el dragón apareció en el Bosque de Canalta, por ejemplo.

Para saber en qué zona apareció el dragón anciano, vayan al menú de viaje rápido y busquen el ícono dorado del dragón anciano al lado del nombre de las zonas, como se puede ver en la siguiente imagen.

Peleando contra los dragones ancianos calamitosos

Una vez aparece uno de estos enemigos, debemos alcanzarlos usualmente usando un Monstie volador. En Azuria aparece sobre el lago así que solo tenemos que aprovechar las corrientes de aire, pero en el Bosque de Canalta solo podremos alcanzarlo subiendo a lo alto de la montaña o a la cabeza del dragón cristalizado en Tarcuán.

Los Dragones ancianos calamitosos son enemigos extremadamente poderosos y aunque es posible derrotarlos en cualquier momento del juego con la combinación adecuada de habilidades, objetos y monsties de elemento dual, es más apropiado esperar a estar cerca del final del juego o en el posjuego para enfrentarlos. Recomendamos tener alrededor de nivel 50 para hacer estás peleas sin demasiada dificultad.

Los combates son similares a los demás combates contra jefes. Hay que descubrir los elementos a los que son débiles, tratar de romper sus partes y agotar su alma indómita para que se tambaleen. En algunos casos hay que esperar a que hagan ciertas acciones para poder causar daño real.

La diferencia está en que si somos derrotados, el daño que les hayamos hecho se conservará. Es decir, cuando volvamos a hacer que aparezca ese dragón anciano calamitoso y lo enfrentemos, no se habrá curado y podemos seguirle haciendo daño poco a poco hasta agotar por completo su barra de salud.

Si somos derrotados, de todos modos conseguiremos material del monstruo, lo cual podemos usar para crear armas poderosas. Necesitamos al menos tres de estos materiales para una sola pieza de equipo, así que tenemos que repelerlos varias veces.

Cómo conseguir huevos de dragones ancianos calamitosos

Esta es la parte difícil. Los huevos de dragones ancianos aparecen en las guardias de monstruos, igual que todos los demás huevos en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. El problema es que solo empezarán a aparecer después de haber derrotado el dragón anciano calamitoso de esa área.

Cuando estamos eligiendo huevos en la guarida, Rudy dirá claramente que se trata de un huevo de dragón anciano cuando encontremos uno. Ahora podemos llevarlo a eclosionar para descubrir que tendremos nuevos propio dragón anciano de Rango C.

Si queremos conseguir dragones ancianos de Rango S, tenemos que hacer el mismo procedimiento que con los demás monstruos. Liberarlo mediante restauración de hábitat, encontrar más huevos de dragón y seguir liberándolos mediante restauración hasta que tengamos su Rango S.

Esperamos que esta guía para encontrar a los dragones ancianos calamitosos de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y obtener sus huevos les haya resultado útil.