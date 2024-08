Cómo conseguir la mochila de Wolverine Bananín gratis en Fortnite

No cabe duda que las nuevas ‘skins’ de Deadpool & Wolverine son excelentes y sus lotes traen objetos cosméticos muy divertidos, pero les falta algo. Gracias a Disney y D23 podremos conseguir una adorable mochila retro de Wolverine Bananín (Bananerine) en Fortnite y de la forma que más nos gusta: gratis.

El 10 de agosto a las 7:30 pm (hora de Colombia, Perú y Ecuador) se realizará la presentación especial D23 en la que Disney anunciará muchos de sus futuros proyectos de cine, videojuegos y ‘streaming’. Podremos ver esta presentación directamente en Fortnite mediante una isla a la que podemos acceder desde la barra Descubrir o mediante el código de isla 7908-6413-2516.

Todos los jugadores que visiten la isla durante 10 minutos obtendrán la mochila retro Peluche de Bananerine, la fusión de Wolverine con Bananín y Puntos de experiencia para el pase de batalla de Fortnite.

Por favor tengan en cuenta que estas recompensas no aparecerán inmediatamente en la cuenta, sino que nos serán entregadas más adelante, en septiembre. No se preocupen si no pueden ver el evento en vivo, pues pueden entrar en cualquier momento hasta el 16 de agosto.

Durante esta presentación de Disney D23 también habrán anuncios relacionados con Fortnite. Esto puede ser parte de la alianza entre Disney y Epic Games anunciada a comienzos de año.