Cómo conseguir la ‘skin’ gratis de Juice WRLD en Fortnite

Como seguramente saben si han estado jugando la temporada especial Fortnite Remix, el juego está rindiendo un homenaje al fallecido rapero y colaborador Jarad Higgins, mejor conocido como Juice WRLD y además de promocionar el lanzamiento de su disco póstumo en el evento de final de temporada, está ofreciendo su ‘skin’ o atuendo gratis a todos los jugadores de forma oficial.

Para obtener este atuendo y varios objetos cosméticos temáticos de la obra del rapero, lo único que tienen que hacer es iniciar sesión en Fortnite al menos una vez entre las 9:00 a.m. del lunes 25 y las 10:00 p.m. del sábado 30 de noviembre de 2024.

No se preocupen si abren el juego y no reciben las recompensas, pues no son inmediatas. Todo indica que recibiremos la skin gratis de Juice WRLD y sus objetos cosméticos automáticamente en la cuenta de Fortnite el día siguiente después de nuestro inicio de sesión. Eso significa que si abren el juego el lunes 25, obtendrán las recompensas la próxima vez que abran el juego desde el 26 de noviembre.

Las recompensas que deberíamos recibir son las siguientes:

Skin o atuendo de Slayer Juice con estilo anime

Pico 999 cuchillos

Mochila retro 999 cuchillos

Pantalla de carga