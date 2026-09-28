Cómo conseguir todos los trajes y accesorios para Dylan en Control Resonant

No se preocupen si no les gusta el extraño uniforme que la AFC le da a Dylan para enfrentar los peligros de la Manhattan patronizada de Control Resonant porque a lo largo del juego pueden conseguir muchos trajes, accesorios y opciones de personalización. En esta guía les vamos a decir cómo conseguirlas todas.

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Es posible que agreguen más diseños de personalización para Dylan más adelante. En ese caso actualizaremos esta lista.

Cabello

Ninguna

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Despeinado

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Medio rodete

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Raya al medio

Se puede comprar al Vendedor del paso subterráneo por 2000 Fluencia. La tienda debe subir a nivel II.

Militar

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo si tenemos la edición Deluxe.

Trenzas de boxeo

Se puede comprar al Vendedor de la zona desconocida por 2000 Fluencia. La tienda debe subir a nivel II.

Vello facial

Ninguna

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Barba larga

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Barba media

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Incipiente

Recompensa de la máquina de SHUM de la Central.

Zappa

Recompensa de la máquina de SHUM de la Zona de evacuación.

Capa Superior

Impermeable de la Agencia

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Chaleco de refrigeración

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo si compramos la edición Deluxe

Ropa de trabajo de aramida

Completa la misión opcional Solicitud de servicio del panóptico en Central, cerca de la dependencia. Tras hablar con Langston y poner en operación en panóptico. Luego debemos analizar el objeto alterado Radio de la Feria Mundial y decirle a Langston el número correcto de la celda:

La categoría es «D»

El número es «04»

Luego debemos llevar la radio a la celda E-05.

Abrigo deportivo

Recompensa por completar la misión opcional Que no acabe la fiesta en la Zona de incursión oeste. Primero necesitamos la habilidad de subir por las zonas verticales y llegar la habitación con luces violetas del edificio en la parte oeste. Allí debemos continuar la canción de karaoke de forma que las palabras rimen. Recomendamos poner el juego en inglés y activar los subtítulos para que resulte más fácil.

Impermeable táctico de la agencia

A la venta en la tienda del Parque por 2000 Fluencia. Requiere nivel de vendedor II.

Chaqueta impermeable con capucha baja

A la venta en la tienda del Parque por 2000 Fluencia. Requiere nivel de vendedor II. Es una versión sin capucha arriba de la capa superior anterior.

Placas M1

Recompensa por completar la misión opcional Supervivencia urbana en la zona de evacuación. Esta misión comienza al investigar las minas puestas por un civil en la parte sur del área.

Bata de especialista del MOI

Se obtiene canjeando el código EV172-LN211-PL279 en el menú de Opciones – Juego.

Chaleco de Sierra

Recompensa de Drops de Twitch por ver una hora de juego de Control Resonant. Hacer esto nos otorga un código personal con el que podemos redimir el traje dentro del menú de opciones del juego.

Impermeable de la Agencia: roto

Se obtiene automáticamente al completar la misión en el Sumidero.

Capa base

Atuendo extra de plataforma con sensores

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo

Uniforme de P6: Rasgado

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo.

Traje diagnóstico

Se obtiene automáticamente al completar el prólogo si compramos la edición Deluxe.

Uniforme de agente

Recompensa por rescatar a Arish y completar la misión de historia Procedimientos de evacuación en la Zona de evacuación.

Traje de Sierra

Recompensa de Drops de Twitch por ver una hora de juego de Control Resonant. Hacer esto nos otorga un código personal con el que podemos redimir el traje dentro del menú de opciones del juego.

Atuendo de restricción para candidatos principales

Se obtiene al completar la misión principal Recursiones e iteraciones en el paso subterráneo.

Overol reglamentario

Recompensa por completar la misión opcional Protocolo de Mantenimiento. Esta misión está disponible tras desbloquear el acceso a la zona desconocida.

Atuendo casual

Recompensa por completar el juego. Se puede obtener un estilo adicional derrotando a todos los resonantes.

Corrupción del Hiss

Bono por la compra anticipada del juego.

Atuendo de ocultista

Bono por la compra anticipada del juego. Exclusivo para PlayStation.

Accesorios

Anteojos de lectura

A la venta en la tienda de la Zona Centro por 100 Fluencia. Requiere nivel de vendedor II.

Piercings de cartílago y nariz

A la venta en la tienda de la Zona de Incursión oeste por 750 Fluencia. Requiere nivel de vendedor II.

Gafas reglamentarias

A la venta en la tienda de la Zona de Evacuación por 2000 Fluencia. Requiere nivel de vendedor I.

Gorra de la agencia

A la venta en la tienda de la Central por 2000 Fluencia. Requiere nivel de vendedor II.

Capucha de restricción sensorial

Recompensa por completar la misión opcional Cruzando el Umbral. Esta se puede iniciar visitando el centro médico de la dependencia en La Central y reportando el cuerpo que hay allí a Zoe.

Casco de Sierra

Recompensa de Drops de Twitch por ver una hora de juego de Control Resonant. Hacer esto nos otorga un código personal con el que podemos redimir el traje dentro del menú de opciones del juego.

Capucha para emergencias

Se obtiene tras terminar con la Instalación de Pruebas Vesey de El Parque y abrir la caja.

Lentes de Rompefuegos

Se obtiene tras terminar con la Instalación de Pruebas Dutch de la Zona desconocida y abrir la caja.

Auriculares del departamento de comunicaciones

Si nos suscribimos al boletín de noticias del juego recibiremos un correo con el código para redimirlo en el menú de opciones.

Lentes de filtración óptica

Si nos suscribimos al boletín de noticias del juego recibiremos un correo con el código para redimirlo en el menú de opciones.

Tipo de cuerpo y cara

Normal

Es con el que comenzamos el juego.

En forma

Recompensa de la máquina de SHUM de El Parque.

Esperamos que esta guía con todos los diseños, trajes y accesorios para Dylan en Control Resonant les haya ayudado a completar su colección y a vestirlo como más quieran.

Control Resonant está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam y Epic Games Store.