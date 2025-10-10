Cómo derrotar a Greymon (Azul) en Digimon Story Time Stranger

Tras unas pocas horas de juego en la última entrega de la franquicia de los monstruos digitales pueden encontrar un jefe que resulta un poco problemático. El combate contra Greymon (azul) en Digimon Story Time Stranger no solo es díficil por la gran cantidad de puntos de vida que tiene, sino porque incluso si le bajamos toda su barra de vida, seguirá atacándonos a menos que cumplamos ciertos requisitos. En esta corta guía les vamos a decir cómo acabar de una vez por todas con este pesado enemigo.



Lo primero que deben saber sobre Greymon (Azul) es que es débil contra el Atributo Vacuna y los elementos Agua, Hielo, Electricidad y Nulo. Debemos usar Digimon de este atributo y que tengan ataques elementales mencionados. Un personaje especialmente útil en este combate es Tentomon.

Hasta aquí, todo normal.

Lo interesante viene cuando descubrimos que este jefe puede cambiar de estado. A medida que realiza ataques contra nosotros, va subiendo el nivel de PC que se ve a la izquierda de su barra de vida. Cuando tenga al menos un punto acumulado, puede bajar un poco la cabeza y entrará en estado de ‘Cargando’.

En este estado aparecerá una barra blanca bajo su barra de vida. En este momento, nuestro objetivo es bajar esa barra a cero mediante ataques para interrumpir el poderoso ataque que está preparando.

¡Pero deben poner atención! Cuando está con la cabeza abajo preparando la carga, aparecerá un segundo objetivo: su coraza. Esta tiene debilidades y fortalezas diferentes a las del cuerpo y debemos hacerle todo el daño que podamos si queremos interrumpir su ataque.

La Coraza es débil contra el atributo Vacuna y los elementos Planta, Viento y Luz. Debemos considerar Digimon que tengan ataques de esos tipos elementales en nuestro equipo o entre los suplentes y cambiar a ellos tan pronto Greymon comience a cargar.

Durante la pelea seremos apoyados por Minervamon y ella le hará mucho daño por su cuenta. Es buena idea potenciar sus habilidades y remover las debilitaciones que le pongan.

Es altamente posible que no logremos causar la ruptura de carga a Greymon (Azul) la primera vez que lo hace (en ese caso, tendremos un turno que debemos aprovechar para ‘Defender’ con todos los Digimon y evitar que los elimine de un solo golpe). Pero las siguientes veces que lo intente será más fácil lograrlo.

¿Por qué Greymon (Azul) sigue vivo a pesar de acabar con sus puntos de vida en Digimon Story Time Stranger?

Aquí está el problema con este combate. Incluso si bajamos todos los puntos de vida del jefe, no lo eliminaremos hasta que no hayamos causado una ruptura de carga.

Si le bajamos toda la salud y no hemos logrado la ruptura, tendremos que esperar a que empiece a cargar su ataque de nuevo para lograrlo. Mientras entra de nuevo en ese estado, podemos aprovechar los turnos para potenciar a los Digimon, preparar los ataques que le hacen más daño y defendernos.

Una vez entre de nuevo en estado de carga y logremos bajar la barra de ruptura, terminará la pelea contra Greymon (Azul) y podremos continuar con la historia de Digimon Story Time Stranger.