Street Fighter 6: guía para desbloquear a Ingrid como maestro en el modo World Tour

Ingrid, el último personaje de la tercera temporada de contenido DLC de Street Fighter 6 llega a finales de este mes. Así que como es costumbre con los contenidos descargables, los jugadores también podrán reclutarla como maestra dentro del modo World Tour. Al interactuar con ella, los avatares personalizados tendrán la oportunidad de aprender su estilo de combate y sus movimientos especiales. A continuación, en esta guía de Street Fighter 6, detallamos los requisitos específicos y los pasos iniciales para sumarla a tu lista de maestros del World Tour.

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Requisitos previos y ubicación inicial para desbloquear a Ingrid como maestro en el modo World Tour

Para habilitar el encuentro con Ingrid en el modo World Tour, es indispensable haber progresado de forma considerable en la campaña de Street Fighter 6. Específicamente, se requiere haber completado el Capítulo 12-1.

El proceso para superar el Capítulo 12-1 consta de los siguientes pasos:

Hablar con Tshelima para iniciar las asignaciones del sector.

para iniciar las asignaciones del sector. Avanzar el tiempo hacia la noche usando el escondite (hangout) en Nayshall, lo que activará una serie de mensajes de texto por parte de Li-Fen.

usando el escondite (hangout) en Nayshall, lo que activará una serie de mensajes de texto por parte de Li-Fen. Dirigirse al puente y derrotar a un grupo de tres vándalos en un combate directo.

y derrotar a un grupo de tres vándalos en un combate directo. Hablar con Kalima al final del puente para dar por concluido el capítulo de forma oficial.

Una vez que se cumplan estas condiciones, se desbloqueará una nueva opción en el menú «Un día fatídico». Allí aparecerá la misión secundaria titulada «Un visitante extradimensional«, la cual servirá como el enlace directo para localizar a Ingrid e iniciar el proceso para reclutarla como maestra en el modo World Tour de Street Fighter 6.

El movimiento perdido de Ingrid, el «Sun Octopus» podría estar en su versión de Street Fighter 6

Como detalle adicional para los fanáticos de los juegos de pelea de Capcom, el reciente tráiler enfocado en los nuevos modos para los avatares que llegarán junto al último personaje de la tercera temporada ofreció un vistazo a lo que parece ser un combate contra una versión EX Boss de Ingrid. En dicha secuencia, tras derrotar al avatar del jugador, Ingrid ejecuta una técnica especial que no se había mostrado en su avance de jugabilidad original.

Todo apunta a que este espectacular movimiento está directamente inspirado en el «Sun Octopus», una técnica concebida originalmente para Capcom Fighting All-Stars, el recordado proyecto en 3D que Capcom terminó cancelando en el año 2003. En ese título, el ataque funcionaba como un movimiento de remate (finisher) —similar en concepto a los Fatalities pero sin la violencia explícita— y destacaba en los registros de la época por tener una de las combinaciones de comandos más absurdas y complejas del género de peleas, requiriendo una secuencia de direcciones difícil de ejecutar en una partida regular.

De acuerdo con declaraciones del director Takayuki Nakayama, la idea original del Sun Octopus dictaba que Ingrid se dividía en tres clones para realizar un devastador suplex Izuna Otoshi. La animación del nuevo tráiler de Street Fighter 6 recrea con precisión esta coreografía. Ya que, Ingrid se divide en tres siluetas y proyecta destellos de luz que simulan los tentáculos de un pulpo mientras azota a su rival. Aunque este nombre no figura formalmente en su lista de movimientos estándar, su inclusión como jefe especial le permite a Capcom integrar nuevos movimientos especiales como SiRN Akuma.

Fuente: Street Fighter