Cómo desbloquear el Acto 3 de Silksong (sin spoilers)

¿Ya llegaron a lo más alto de la Ciudadela y derrotaron a la supuesta responsable de todo? ¿Ya vieron el supuesto final que los dejó con más dudas que respuestas? Créanlo o no, ese no es el verdadero final del juego. De hecho, todavía les falta mucho por ver. Silksong tiene un Acto 3 y si quieren desbloquearlo, van a tener que seguir esta guía porque el juego no da muchas pistas sobre qué hay que hacer para poder continuar con la aventura de Hornet y descubrir la verdad sobre Telalejana.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y las guías para encontrar todas las pulgas, herramientas, fragmentos de máscara y carretes de hilo.

Requisitos para sacar el Acto 3

Antes que nada deben entender que Team Cherry no ha revelado oficialmente los paso exactos para desbloquear el tercer acto de Silksong. A pesar de eso, siguiendo las pocas pistas que nos dan los personajes y discutiendo con la comunidad, hemos llegado a la conclusión de que esto es lo que hay que hacer para poder continuar el juego después de derrotar a la supuesta «jefe final» en La Cuna.

Encontrar al menos 22 pulgas

Este parece ser el número de pulgas mínimo necesario para poder llevar la Caravana a su destino final. Entre estas 22 deben haber encontrado también a Kratt en Páramo Gris, la Pulga gigante en Memorium y a Vog en Conductos Putrefactos.

Pueden ayudarse a encontrar todas las pulgas que necesiten siguiendo esta guía.

Llevar la Caravana de Pulgas a su destino final

Entrando a Conductos Putrefactos desde Memorium (por el techo de Enclave Cancioneril), avanzamos hasta la habitación horizontal larga y seguimos hacia la derecha por donde indica la flecha en el mapa.

Después de explorar esta área, rescatar a Vog y reunir al menos 22 pulgas, volvemos con la Caravana de Pulgas en la Gran Puerta de la ciudadela y hablamos con el maestro. Éste nos pedirá que si queremos viajar con ellos. Al llegar al destino, hablamos con él y nos dará una mejora para nuestro bolsillo de herramientas.

Tener a la Caravana de pulgas en esta nueva zona es indispensable para sacar el Acto 3 de Silksong.

Completar los Deseos Prometidos en los tres pueblos

Por lo que hemos visto, no es necesario completar todos los deseos prometidos (misiones opcionales) de Silksong para sacar el Acto 3, pero sí las que están relacionadas con los tableros de anuncios de cada uno de los tres pueblos del juego. No podemos confirmar aún exactamente cuáles son las que hay que cumplir, pero si quieren ir a lo seguro deberían intentar completar todas las mencionadas.

Misiones de Valle Óseo

Reparaciones del Valle Óseo

Un puente para salvar vidas

Prendas peregrinas

Pedernajos volátiles

El terrible tirano

Un ícono de esperanza

Si cumplimos con todas, un bicho al lado del tablero de mensajes nos regalará una estatuilla de Hornet hecha con fragmentos de coraza.

Misiones de Campanilla

Restauración de campanilla

Aceite de alfilero maestro

Mi mensajero perdido

Campanas de plata

Limpieza de cuervones

Mi hermano perdido

Moscabestia salvaje

La gloria de campanilla

Si cumplimos con todas, hablamos el bicho con una campana en la cabeza para que nos de las llaves del Hogar Campana de campanilla.

Misiones de Enclave Cancioneril

Construcción de Enclave Cancioneril

Fortalecimiento de Enclave Cancioneril

Púas maleables

La comerciante perdida

La comerciante ambulante

Capas del Coro

Bálsamo para los heridos

No es necesario completar el deseo ‘Audiencia final’ del Segundo Centinela.

Completar la misión de Shakra – ‘Final del camino’

Para poder hacer esto debemos comprarle los mapas de todas las áreas a Shakra ya sea cuando le encontremos en ellas o de regreso en Valle óseo o Campanilla. Recuerden que él no vende los mapas de zonas pertenecientes a La Ciudadela ni de Conductos Putrefactos, así que eso no cuentan

Una vez hayamos hecho esto, podemos ir al tablero de mensajes de Campanilla para descubrir que podemos aceptar el Deseo Prometido ‘Final del camino’. La pista nos dice que debemos seguir su rastro en Aguas Biliares.

Este es el punto en que aparece (siguiendo por donde indica la flecha roja en el mapa).

Cuando termine la secuencia, recibiremos una herramienta.

Completar el Deseo Prometido ‘Seda y Alma’

Si cumplimos correctamente todos los requisitos mencionados, cuando volvamos a Enclave Cancioneril podemos aceptar el Deseo prometido ‘Seda y Alma’ hablando con el Cuidador.

Completar este deseo es lo que finalmente desbloquea la posibilidad de alcanzar el Acto 3 de Silksong y consiste en recolectar las almas de los familiares del cuidador, así como una trampa creada por las tejedoras.

Vamos a ver dónde está cada uno de estos objetos.

Alma de la Doncella

Tenemos que hablar con Doncella de la Capilla en Gruta Musgosa. Es el personaje que nos ayuda al comienzo del juego y está a la izquierda del Valle óseo.

Alma del Ermitaño

Tenemos que hablar con el Ermitaño que vive en las cuevas bajo Campanilla. Llegamos allí atravesando la pared derecha de la estación de Via Campana.

Alma del Buscador

Solo podemos conseguir este objeto después de derrotar a Groal el Grande en la parte superior de Aguas Biliares.

Cuando finalmente lo logremos (pista: si estamos en el pantano, no nos pueden alcanzar sus ataques), seguimos hacia la izquierda y entramos a una casucha para encontrar el Alma del Buscador.

Fijatrampas

El último de los objetos necesarios para cumplir el deseo ‘Seda y Alma’ y poder continuar al Acto 3 de Silksong está en Nido de Tejedora Atla, al cual podemos acceder desde la gruta musgosa, tocando Agujalin en la puerta que está justo debajo de Valle Óseo en el mapa.

Llegamos al punto que indica el mapa y saltamos para subir por el agujero en el techo. Así encontramos el Fijatrampas creado por las tejedoras.

Con los cuatro objetos en nuestro poder, volvemos a hablar con el Cuidador en Enclave Cancioneril y se los entregamos para completar el Deseo Prometido ‘Seda y Alma’.

Ahora debemos continuar el juego. Ir a La Cuna (reuniendo las tres melodías de los administradores si no lo han hecho) en lo alto de la Ciudadela para enfrentar a la Jefe final.

Derrotar a la jefe final haciendo «algo especial»

Si cumplimos el deseo ‘Seda y Alma’, aparecerá una nueva opción cuando derrotemos a la jefe final en lo alto de La Cuna y comencemos a enlazarla.

En lugar de seguir enlazándola (si no aparece esta opción a pesar de haber cumplido los requisitos, es posible que sea necesario hacer un único intento de enlazar para que aparezca) Mantenemos el botón de Agujolín presionado. Eso hará que saquemos el final ‘Atadura de seda’.

Volver a cargar la partida y notar que «algo ha cambiado»

Cuando volvamos a cargar la partida de Silksong en la que sacamos este final, notaremos que se ve diferente y tenemos que intentar cargarla varias veces para que funcione.

Cuando finalmente lo carguemos, veremos una nueva secuencia y empezará el Acto 3 de Silksong.