Cómo descargar en español la aplicación Hello, Mario! para Nintendo Switch exclusiva de Japón

My Mario es la nueva línea de productos de Nintendo dirigida a los más pequeños de la casa. A partir de la fecha, las tiendas Nintendo de Tokio, Osaka y Kioto venderán sets de bloques de madera con personajes y objetos de la serie Super Mario. Se venderán en sets de tres piezas por ¥2980 (20 dólares) o en un set completo de 30 piezas por ¥19980 (135 dólares). Cada uno de los bloques de los personajes (Mario, Luigi, Peach y Yoshi) es también un Amiibo, lo que significa que pueden usarse en juegos compatibles de Switch. Estos productos llegarán el próximo año a mercados internacionales.

La editorial Shogakukan (que publica CoroCoro Comic) también lanza un libro de cartón llamado Hello, Mario!, que permite a los niños abrir la boca de Mario y girar su cara. Esto viene acompañado de una aplicación gratuita, también llamada Hello, Mario!, para dispositivos inteligentes y Nintendo Switch. Esta aplicación permite a los jugadores interactuar con la cara de Mario y estirarla, de forma similar a la pantalla de título de Super Mario 64. Sin embargo, por el momento solo está disponible en la eShop japonesa. Pero no te preocupes, porque te ayudaremos a instalarla legalmente en tu consola sin necesidad de vivir allá.

Descargar Hello, Mario! en español para Nintendo Switch

Si estás leyendo esto es probable que sientas curiosidad por instalar Hello, Mario! en Nintendo Switch, a pesar de la barrera del idioma (si no sabes japonés), aunque la lectura no es necesaria y podrás usarla en español siguiendo nuestra guía. Vale la pena aclarar que el ‘software’ interactivo solo está disponible por el momento en la eShop de Japón. No necesitas una suscripción japonesa de Nintendo Switch Online para acceder al mismo, pero sí una cuenta japonesa.

Cómo crear una cuenta japonesa en Nintendo Switch

Crear una cuenta japonesa en Nintendo Switch es sencillo. Si cuentas con una suscripción americana o europea a Nintendo Switch Online y adicionalmente al Expansion Pack, puedes usar la cuenta japonesa para descargar aplicaciones desde la eShop japonesa y ejecutarlas desde tu cuenta occidental. Esto es absolutamente legal y permitido por Nintendo. No es necesario cambiar el idioma de la consola en las opciones de configuración.

Desde un navegador, ingresa a accounts.nintendo.com y dale click en la esquina superior a ‘Crear una Cuenta Nintendo’, después dale click a ‘Para mayores de 13 años o más’. Debes llenar los campos correspondientes en el formulario, usando un correo electrónico diferente al de la Cuenta Nintendo principal en tu consola Switch.

3. Importante marcar Japón en la casilla de País/Región, de lo contrario no podrás acceder a la eShop de dicho país. Dale click a ‘Crear cuenta’.

4. Paso seguido recibirás un correo en la cuenta introducida en el formulario. En este viene un código de verificación de cuatro dígitos que al ingresar y darle verificar, creará la Cuenta Nintendo japonesa. Ahora procedemos a la consola Nintendo Switch.

5. En tu consola dirígete a las opciones del sistema, usuarios y ‘Añadir usuario’.

6. Ingresa un nombre y selecciona un icono para el nuevo usuario.

7. Ahora debes vincular una Cuenta Nintendo a dicho usuario, que es donde puedes ingresar la cuenta japonesa recién creada.

8. Este nuevo usuario es el que debes seleccionar antes de ingresar a la eShop y automáticamente te dirigirá a la tienda japonesa. Por supuesto solo disponible en japonés, independientemente del idioma seleccionado en la consola. El saldo y datos de tarjetas de crédito no se comparten entre tiendas de diferentes regiones .

. 9. Descarga e instala la aplicación Hello, Mario!, solo pesa 145 MB.

Ya puedes jugar ¡Hola, Mario! en Nintendo Switch

Al iniciar la aplicación japonesa de Hello, Mario! en Nintendo Switch no necesitas elegir usuario. Para ingresar a la misma en español, la consola debe tener aquel idioma seleccionado como predeterminado. Todas las interacciones con el rostro de Mario podrás realizarlas con la pantalla táctil de Switch, sea con un lápiz táctil o los dedos. Como no eliges usuario, no queda registrado el uso de la aplicación entre los últimos 20 títulos jugados ni te informa el tiempo de juego invertido en la misma.

Con esta cuenta creada también puedes descargar gratuitamente en la eShop japonesa demos y las aplicaciones de Nintendo Switch Online: Famicom, Super Famicom, Game Boy/Color, Sega Genesis, Nintendo 64, Game Boy Advance y GameCube. Algunas de estas tienen juegos exclusivos de Japón, pero recuerda que necesitas contar obligatoriamente con una suscripción a Nintendo Switch Online (+ Expansion Pack en el caso de las cuatro últimas plataformas). En el momento de iniciarlas y que te pida escoger el usuario no vas a seleccionar el japonés, eso es solo para ingresar a la eShop japonesa. Debes elegir la cuenta con la cual tienes la suscripción activa al servicio en línea de Nintendo.