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Cómo destruir los cristales azules y rojos que bloquean nuestro camino en Pragmata

Oye Diana, ¿aquí qué hacemos?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Si ya avanzaron un poco en Pragmata, seguramente encontraron habitaciones y zonas completas a las que no pueden entrar porque unos extraños cristales azules o rojos —llamados ‘Cúmulos de fibra de filuna’— no los dejan pasar. No se preocupen porque en esta pequeña guía les vamos a decir qué tienen que hacer para destruirlos y poder continuar su exploración con la ayuda de Diana.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título. También tenemos guías de coleccionables para la Planta de energía solar, la Matriz de producción en masa y el Terradomo.

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Ahora sí, lo que quieren saber.

Cómo destruir los cristales azules

Las primeras veces que encontramos estos molestos cristales no podemos hacer nada para deshacernos de ellos. Tenemos que avanzar en el juego hasta llegar al nivel 5 del sector 2: Área de Reciclaje – Planta de reciclaje de Filuna.

Al avanzar un poco por esta zona encontraremos una tarjeta con la que Diana interactuará y así desbloquearemos el Supresor de filuna.

Después de esto, podemos acercarnos a los cristales azules de Pragmata —Cúmulos de fibra— y destruirlos presionando L1 (PlayStation) / LB (Xbox) / L (Nintendo).

Ahora podemos volver al Refugio y viajar a las anteriores zonas en que habíamos encontrados estos cristales para destruirlos y así poder continuar la aventura.

Cómo destruir los cristales rojos

Tristemente, el Supresor de filuna no puede romper todos los cúmulos de fibra que encontramos en Pragmata, pues a partir del sector 3 comenzamos a encontrar cristales de filuna rojos que Diana no puede romper en ese momento.

De nuevo, tenemos que seguir avanzando en la historia hasta llegar al final del Sector 05, cuando Diana aprenderá la habilidad depuración.

Depuración funciona un poco diferente del Supresor de filuna. Debemos mantener presionado presionando L1 (PlayStation) / LB (Xbox) / L (Nintendo) para cargar energía y soltarlo cuando Diana esté lista para liberar una onda de energía que puede destruir los cristales rojos.

Tras terminar el quinto nivel, podemos viajar desde el refugio a cualquiera de las zonas donde habíamos encontrado cristales rojos para romperlos y ver qué ocultaban.

Esperamos que esta corta guía sobre cómo destruir los cristales azules y rojos que bloquean el camino en Pragmata les haya resultado útil.

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Pragmata es un juego de acción y puzles desarrollado por Capcom disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.

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