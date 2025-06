Cómo encontrar al inventor y la capucha de Nutria en Death Stranding 2

Uno de los objetos más icónicos del primer juego está de regreso, pero no es necesariamente fácil de encontrar. La capucha de nutria, tan útil para ayudar a Sam a cruzar ríos se puede obtener en Death Stranding 2: On The Beach si logramos descubrir al Inventor y en esta corta guía les diremos cómo.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Lo primero que tienen que hacer es avanzar en el juego hasta llegar a Australia. Si seguimos la trama, eventualmente enfrentaremos a Higgs y ganaremos acceso a la ciudad de West Fort Knot (F1). Allí nos darán los planos para crear un vehículo todoterreno y nos pedirán —como parte de la historia— ir a la «mina que se encuentra al norte de F1» a restaurar el Monorriel. Pero si miramos aún más hacia el norte, veremos una pequeña isla con un bunker en medio del agua.

A simple vista puede parecer que es imposible llegar allí en ese momento y que tendremos que construir un puente especialmente enorme para poder investigar qué hay en ese lugar, pero la verdad es que podemos llegar sin necesidad de realizar ninguna construcción. De hecho, no es posible construir nada en esa parte del mapa si no hemos conectado al inventor a la red quiral.

Cómo llegar al bunker del Inventor en Death Stranding 2: On The Beach

Por si aún no lo tienen claro, esta es la ubicación de el Inventor.

Podemos usar un vehículo como el Tricrucero o la Camioneta Todoterreno para cruzar el agua, pero no crean que podemos hacerlo en línea recta. Antes que nada, no olviden buscar en los alrededores de la playa un paquete para el Inventor. Si ya desbloquearon la Tabla Ataud, probablemente se sientan tentados a usarla aquí, pero no funcionará porque esta zona no está conectada a la red quiral si no hemos visitado el bunker.

Luego tenemos que abordar nuestro vehículo y usar el Odradek (L1) para descubrir las partes no tan profundas del agua (marcadas en amarillo). Conducimos siguiendo la ruta con mucho cuidado hasta llegar a la isla.

Una vez llegamos al Bunker, entregamos el paquete o los paquetes que tengamos, conectamos el inventor a la red quiral y recibiremos la capucha de nutria como recompensa para poder usarla de ahora en adelante.

Esta no es la única recompensa que nos da el inventor. Si seguimos llevándole paquetes y subiendo nuestro nivel de calificación con él, recibiremos otras recompensas como la Bomba aturdidora. Lo bueno es que en futuras visitas sí podemos usar la Tabla Ataúd para llegar allí.

En Death Stranding 2: On The Beach, la capucha de nutria se activa al entrar al agua o cuando está lloviendo si la tenemos equipada. Además de hacer que Sam luzca adorable, mejora el movimiento en el agua.