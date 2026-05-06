Cómo encontrar al jefe Tintonio temible para completar la misión destacada de Fortnite

Una de las misiones semanales destacadas de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 dice: «Derrota a Tintonio temible para averiguar lo que sabe sobre el chef Tintonio desaparecido». Aunque parece una misión normal de derrotar al jefe conocido en inglés como ‘Dread Punished Squibbly’, muchos jugadores han tenido problemas para completarla debido a un error o posible ‘bug’. Si ustedes no han podido completarla, esta guía les ayudará a hacerlo.

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El problema que tiene es que hay un error que le está apareciendo a varios jugadores y es que marca incorrectamente la ubicación del jefe al seleccionar la misión. De los tres puntos indicados en el mapa, Tintonio solo aparece en uno de ellos al azar y los otros dos posibles puntos de ‘spawneo’ están muy lejos de lo que indica el juego.

Estos son los indicadores que les aparecen a algunos jugadores, todos ubicados en Costa Calamar.

Y aunque es posible que el jefe Tintonio Temible sí aparezca en el punto más al norte, cerca del Fragmento (hay un 33% de probabilidades de que aparezca allí), no aparece en los otros dos. Algunos de los jugadores con el error que han podido encontrarlo han sido afortunados de que aparece en una de las partidas en que decidieron buscarlo por Costa Calamar.

Este jefe en realidad puede aparecer en los tres siguientes lugares en cada partida:

Norte de Costa Calamar, cerca al Fragmento

En la parte norte de Sociedad Surfista, entre los edificios de la ciudad

En la parte norte de Boulevard Batalla

El verdadero mapa de posibles lugares de aparición del jefe Tintonio Temible en Fortnite es el siguiente.

Ignoren los puntos de posible aparición que les diga el juego y busquen al jefe en los tres lugares indicados en el mapa de arriba. Elijan uno, caigan cerca, consigan armas y escudo y partan a la búsqueda. Si Tintonio está cerca, podrán ver su ubicación indicada en el minimapa con el ícono del cráneo con corona.

Si no aparece en el primero de los tres lugares, partan hacia los otros dos — preferiblemente usando un vehículo — y si no lo encuentran en ninguno de los tres, es porque otro jugador o equipo ya lo derrotó. En ese caso, tendrán que intentarlo en otra partida.

Una vez lo encuentren, deben derrotarlo para completar la misión. Tengan cuidado porque arroja peces explosivos y una vez destruyan su escudo, podrá volverse «invisible» (aunque podremos ubicarle gracias al efecto que deja).

Una vez acaben con el jefe Tintonio temible (Dread Punished Squibbly), aparecerá un indicador diciendo que la misión «Derrota a Tintonio temible para averiguar lo que sabe sobre el chef Tintonio desaparecido» ha sido completada y recibirán 20.000 PE para los pases de Fortnite como recompensa.

Esperamos que esta pequeña guía les haya ayudado a completar esta misión.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.