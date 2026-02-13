Avatar Legends: The Fighting Game, fecha e instrucciones para participar en la Alpha Playtest global

Apenas esta mañana conocimos que Toph Beifong hará parte del grupo de personajes iniciales de Avatar Legends: The Fighting Game. Ahora, los desarrolladores han revelado que este mes llevarán a cabo el primer periodo de prueba o Alpha Playtest de Avatar Legends a nivel global.

¿Cómo inscribirse al Alpha Playtest Global de Avatar Legends: The Fighting Game?

Para hacer parte del Alpha Playtest o periodo de prueba beta global de Avatar Legends: The Fighting Game el proceso de registro es obligatorio. Este se se realiza exclusivamente a través de un formulario que ha habilitado Gameplay Group International. Para tener una oportunidad de ser seleccionado para esta fase de prueba del juego de pelea de Avatar: la leyenda de Aang deben tener en cuenta que la ventana para inscribirse es extremadamente limitada. Así que la fecha límite para completar la solicitud es el viernes 20 de febrero de 2026, en el formulario que encontrarán en el siguiente enlace.

¿Cuándo se llevará a cabo el Alpha Playtest de Avatar Legends: The Fighting Game?

El Alpha Playtest cerrado del juego de pelea de Avatar: la leyenda de Aang se llevará a cabo del 27 de febrero y hasta el 1 de marzo de 2026. Además, como ya habíamos dicho, a diferencia del anterior periodo de prueba bata, esta vez todo el mundo podrá jugar Avatar Legends: The Fighting Game.

¿Quiénes son los responsables del desarrollo del juego de pelea de Avatar?

El proyecto del juego de pelea de Avatar fue iniciado por Maximum Entertainment entre finales de 2022 y principios de 2023. Luego, el título fue anunciado oficialmente en febrero de 2024, solo para ser cancelado por la misma compañía en diciembre del mismo año. Afortunadamente, el desarrollo fue rápidamente retomado en 2025 por Gameplay Group International (GGI), una entidad fundada en 2024 que adquirió el proyecto y continúa su desarrollo.

La fuerza del nuevo equipo de GGI reside en su profunda experiencia en el género de juegos de pelea. El personal clave incluye a Victor Lugo (Fundador de GGI), conocido por su trabajo como diseñador principal y productor creativo de Killer Instinct. Chris Huval, quien fue ingeniero principal de Them’s Fightin’ Herds. Mike Zaimont, reconocido por ser el Director de Diseño de Skullgirls; y Giancarlo Montalbano, Artista de Texturas en Killer Instinct también están en el proyecto.