2XKO Alpha Lab: todo lo que deben saber antes de jugar

Hoy a las 2:00 PM (México), 3:00 PM (Colombia) Riot Games dará inicio al Alpha Lab Test o periodo de prueba de 2XKO, su juego de pelea antes conocido como Project L. Así que para estar listos, les contaremos todo lo que necesitan saber para iniciar el Alpha Lab Test de 2XKO. Cabe resaltar que Riot Games ha aclarado que 2XKO se encuentra aún en desarrollo. Así que puede que el juego final varie un poco al producto que probaremos desde esta semana.

¿Hasta cuándo estará disponible el Alpha Lab Test o periodo de prueba de 2XKO?

Desde hoy a las 2:00 PM (México), 3:00 PM (Colombia), los jugadores seleccionados para participar en el Alpha Lab Test o periodo de prueba de 2XKO recibirán la noticia en sus correos. De llegar a ser seleccionados, les contamos que el periodo de prueba alpha de 2XKO estará disponible desde el jueves 8 y finalizará el lunes 19 de agosto.

¿En qué plataformas estará disponible el periodo de prueba alpha de 2XKO?

La primera prueba pública, o Alpha Lab de 2XKO, el juego de pelea de Riot Games, estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S gracias a un código que permitirá a los usuarios acceder a la versión de su preferencia. Cabe resaltar que en esta prueba alpha de 2XKO podrán participar jugadores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Brasil, Japón y México. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los jugadores solo podrán enfrentarse con otros oponentes dentro de su propia región. Es por esta razón que aquellos que ingresen recibirán un código adicional de 2XKO para invitar a un amigo.

¿El el Alpha Lab Test o periodo de prueba de 2XKO tendrá juego cruzado (crossplay)?

Sí, el Alpha Lab Test o periodo de prueba de 2XKO tendrá juego cruzado (crossplay) y Riot Games ha confirmado que su juego de pelea usará el rollback netcode.

Personajes y modos disponibles en el Alpha Lab Test de 2XKO

Durante el Alpha Test Lab de 2XKO los jugadores no tendrán acceso a los modos «offline» del juego de peleas de Riot Games. Sin embargo, si se podrá jugar en línea enfrentamientos 2 Vs 2, 2Vs 1 y 1 Vs 1 —además del modo entrenamiento— con Ahri, Darius, Braum, Ekko, Yasuo e Illaoi. También estarán disponibles cuatro escenarios: Colinas Espirituales, Puente del Progreso, La Hidra Descarada y Playa del Escurridizo.

2XKO tendrá contenido que estará bloqueado detrás de un «Pase de Batalla» del juego cuando se lance en 2025. Sin embargo, en el periodo de prueba alpha de 2XKO los jugadores podrán desbloquear 20 niveles del Pase de Batalla. Todo el progreso se perderá cuando el Alpha Lab de 2XKO termine, por lo que los jugadores no podrán conservar ningún contenido adicional que desbloqueen.

Entre el contenido que se podrá conseguir mediante el Pase de Batalla de la prueba alpha de 2XKO se encuentran elementos cosméticos para los avatares y chromas (skin) para los campeones (personajes).

¿Cómo se juega 2XKO, el juego de pelea de Riot Games?

here's a quick refresher on 2xko gameplay before you start alpha lab pic.twitter.com/5l83wdFiVU — 2XKO (@Play2XKO) August 1, 2024

Antes de lanzarse a la batalla en el periodo de prueba alpha de 2XKO repasemos las bases del juego de pelea de Riot Games.

¿Cómo es el juego ofensivo de 2XKO?

En nuestro articulo conocerán cómo se juega 2XKO.

Como en todo juego «Magic Series» —o «Zero Combo»— como se le conoce a este tipo de títulos de pelea, 2XKO cuenta con golpes o botones débiles, medios y fuertes. Adicionalmente, los campeones tendrán normales de comando. Es decir que, según la dirección en la cual tengamos la palanca o stick nuestro personaje ejecutará un movimiento diferente al que hace cuando se está en posición neutral. Además, algunos de los movimientos especiales se ejecutarán de la misma manera. Ya que, como se dijo en anteriores diarios de desarrollo, 2XKO no tendrá movimientos clásicos o complicados como por ejemplo «u adelante (236)».

Este es el ‘layout’ o configuración de botones predeterminada de 2XKO en control (pad) y arcade stick. El «parry» y el «Dash» tienen macro.

Los combos básicos se ejecutan con secuencias débil, medio, fuerte. Sin embargo, como en todo juego de pelea cada personaje (campeón) tiene sus propias rutas y secuencias.

Pulsando diagonal adelante (🡾) más el golpe fuerte, nuestro personaje (campeón) lanzará al oponente al aire y tendremos la oportunidad de continuar nuestro ataque con un combo aéreo.

En 2XKO, los personajes (campeones) tendrán a su disposición dos botones de ataques especiales (S1 y S2). Adicionalmente, los ataques especiales cambiarán según la dirección en la que apuntemos antes de oprimir el botón.

¿Cómo se hacen los «Ultimate Combo» en 2XKO, el juego de pelea de Riot Games?

En 2XKO, los personajes (campeones) tendrá movimientos super especiales o «Ultimate» de nivel 1 (LV1) y 2 (LV2). Estos se ejecutan oprimiendo dos veces abajo (🡻🡻) más el botón S1 o S2 y consumen una barra de poder (ulti). Adicionalmente, las ulti de nivel 2 (LV2) se ejecutan de la misma manera, pero en vez de un botón especial se deben oprimir los dos a la vez. Estos movimientos tienen un mayor daño y consumen dos barras de poder.

¿Cómo es el juego defensivo de 2XKO?

Derecha «Pushblock» e izquierda «Retreating Guard».

El bloqueo en 2XKO se ejecuta manteniendo la dirección atrás (🢀). Sin embargo, al igual que en Marvel Vs Capcom, existe una mecánica para evitar la presión y alejar al oponente. Esta se llama «Pushblock» y se ejecuta mientras nos cubrimos de un ataque oprimiendo adelante (🢂) más los golpes débil y medio. Esta opción es ideal para salir de la presión en la esquina. Sin embargo, si estamos a mitad de la pantalla podremos usar «Retreating Guard», la cual se ejecuta mientras nos cubrimos de un ataque (🢀) oprimiendo los golpes débil y medio.

¿Cómo se hace el «Parry» en 2XKO?

El «parry» en 2XKO es una mecánica que requiere reflejos, pero que puede ser muy riesgosa para los jugadores menos experimentados.

A diferencia de Street Fighter 6, en 2XKO el «Parry» cuenta una barra de poder (ulti). Este se ejecuta con nuestro personaje (campeón) en posición neutral oprimiendo los golpes débil y fuerte al tiempo. Sí logramos hacer el «parry» nuestro oponente quedará expuesto a un castigo. Así que de nosotros dependerá la optimización del daño. Cabe resaltar, que si erramos el «parry» perderemos una barra y quedaremos expuestos a un gran daño por parte de nuestro oponente.

En 2XKO, los campeones cuentan con un antiaéreo universal. Este se ejecuta oprimiendo abajo (🢃) más el golpe fuerte.

¿Cómo se ejecuta el «Dynamic Save» en 2XKO?

Sí el «Dynamic Save» no lo hemos gastado y nuestro segundo personaje ya está eliminado, lo podremos hacer.

El ‘dynamic save’, al igual que el ‘burts’ de Guilty Gear -STRIVE-, está disponible desde el inicio de un combate en 2XKO. Esta habilidad se puede ejecutar mientras se recibe daño pulsando un botón especial (S1 o S2) junto al de tag. Tal cual como en Guilty Gear, si el ‘dynamic save’ no impacta al oponente, nuestro personaje quedará vulnerable a un castigo.

¿Cómo se hacen las asistencias en 2XKO, el juego de pelea de Riot Games?

Si jugamos 2 Vs 2 el control del «tag» corresponderá a cada jugador.

Cada campeón tiene dos asistencias, las cuales se ejecutan con la dirección adelante (🢂) o atrás (🢀) más el botón de «Tag». Adicionalmente, la asistencia se puede cargar manteniendo presionado el botón «Tag». Para hacer un cambio de personaje sencillo o «Quick Tag» solo basta con oprimir y sostener el botón «Tag». Sí queremos un relevo más agresivo o «Handshake Tag» solo tendremos que oprimirlo una vez.

El «Last Stand» es una asistencia que se puede ejecutar cuándo nuestro primer personaje es derrotado.

¿Cómo funciona el «Fuse System» de 2XKO?

El «Fuse System» en 2XKO, son opciones de sinergia para nuestros equipos. Cada una de las opciones, le brinda al jugador una opción unica de combate, similar a los groove de Capcom Vs SNK 2.

2X Assist: permite que nuestro segundo personaje ejecute dos asistencias en un solo llamado.

permite que nuestro segundo personaje ejecute dos asistencias en un solo llamado. Fury: se activa cuando tenemos el 40% de la vida y brinda una bonificación de daño junto a la posibilidad de ejecutar un «dash cancel especial».

se activa cuando tenemos el 40% de la vida y brinda una bonificación de daño junto a la posibilidad de ejecutar un «dash cancel especial». Double Down: esta opción permite que nuestros personajes enlacen sus movimientos especiales o ultimate combo.

esta opción permite que nuestros personajes enlacen sus movimientos especiales o ultimate combo. Freestyle: permite que hagamos dos «Handshake Tag» en un combo. Es ideal para hacer combos largos y optimizar el daño.

Cabe resaltar que podremos probar todo esto antes de pelear contra otros jugadores en el modo entrenamiento de la Alpha Test de 2XKO, la cual podremos jugar solos o con un compañero.

Configurar el modo entrenamiento de 2XKO es sencillo, como podemos ver en el video proporcionado por Riot Games.

Fuente: 2XKO