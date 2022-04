¿Cómo jugar cooperativo en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

Es una tradición que pasa de abuelos a padres e hijos. Los juegos de LEGO se caracterizan por su factor multijugador local. Es parte de la experiencia, más que los coleccionables, puzles o una dificultad baja. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga permite nuevamente el juego cooperativo, mas conectar un segundo control no es una opción disponible en el menú de inicio.

Juego cooperativo en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Una vez te encuentres en la pantalla de selección de ‘Episodio’, elige el que desees en cualquiera de las nueve películas principales. No estás obligado a seguir un orden en particular. Una vez termine la secuencia de video introductoria y tengas control sobre el personaje, presiona ‘start’ en el segundo mando para dividir la pantalla entre dos jugadores locales.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga es un juego mucho más grande que otros de la franquicia. Así que tendrás 380 personajes a disposición, vehículos y muchas misiones por delante para disfrutar con familiares, amigos o pareja. No es para completarlo en una sola sentada y ese es su atractivo.

Por experiencia propia, aseguramos que entretendrá a los más pequeños de la casa el 100% de las veces. Es una opción perfecta para iniciarlos en el universo Star Wars, gracias a sus cuotas de humor y violencia aligerada.

Cuando quieras retirar al segundo jugador y regresar a la pantalla completa, presiona ‘start’ en dicho control y ve hasta la opción de ‘Drop Out’ en el menú (o según el idioma configurado en la consola).

¿Hay multijugador ‘online’ en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga no cuenta con multijugador en línea, del mismo modo que otros juegos licenciados de LEGO no lo incluyen. Justamente por el ambiente familiar que une vidas en el mismo cuarto, es que la compañía ha optado por fortalecer la experiencia local.

No descartamos que TT Games trabaje en una actualización o DLC con dicha función activa. Sin embargo, en el paquete vainilla el online no es una opción.