Cómo jugar y ganar en Fatal Fury: City of the Wolves – Guía para principiantes

Cada vez que sale un nuevo juego de pelea, las preguntas como jugar, entender el sistema de pelea o conocer las opciones que el juego tiene para nosotros son normales y Fatal Fury: City of the Wolves, no es la excepción. Además, es innegable que con la inclusión de figuras públicas como Cristiano Ronaldo o el DJ Salvatore Ganacci jugadores nuevos en el género llegarán a Fatal Fury: City of the Wolves. Así que pensando, en especial en los nuevos jugadores, hemos hecho esta guía práctica para aprender como jugar Fatal Fury: City of the Wolves y entender sus menús, modos y sistema de juego.

SNK lanzo una guía rápida para aquellos que deseen conocer cómo jugar Fatal Fury: City of the Wolves.

Hay que tener en cuenta, antes de conocer cómo jugar, que en Fatal Fury: City of the Wolves los jugadores podrán tener acceso a varios modos de un jugador. En el modo arcade y episodios de South Town los jugadores podrán conocer la historia del nuevo Fatal Fury, también sirven como un terreno perfecto para que los principiantes se acostumbren a los movimientos de los personajes y la velocidad del juego.

Adicionalmente, en Fatal Fury: City of the Wolves se podrán personalizar los colores de los personajes, así como también la música de los escenarios. Así que para pasar rápido a aprender a jugar, les recomendamos que todo lo dejen listo antes de empezar.

¿Cómo jugar, atacar y defender en Fatal Fury: City of the Wolves?

Esta es la plantilla inicial de personajes seleccionables en Fatal Fury: City of the Wolves.

Si son nuevos en el género de los juegos de pelea, lo primero que deben aprender es a moverse y a identificar la posición de los botones. Nuestra recomendación es dirigirse a los tutoriales, ya que, ahí, conoceremos cómo funcionan las mecánicas únicas de Fatal Fury: City of the Wolves. Adicionalmente, una vez conozcan lo básico, las misiones sirven para darnos una idea de cómo se inician los combos de los personajes para luego experimentar diferentes combinaciones en el modo práctica o entrenamiento.

Fatal Fury: City of the Wolves es un juego con un variado número de opciones de defensa y ataque. Sin embargo, nosotros les recomendamos hacer especial énfasis en las mecánicas universales del título. Esto debido a que son la base para ganar en el juego «Neutral». Lo primero es dominar y entender que en Fatal Fury: City of the Wolves todos los personajes cuentan con dos tipos de salto, uno largo que se ejecuta —de pie o corriendo— haciendo un toque largo en el salto. Mientras tanto, el salto corto se ejecuta de dos maneras. La primera es tocando alguna de las direcciones hacia arriba de forma rápida y la segunda es saltando de la forma que queramos, pero haciéndolo con el botón REV oprimido mientras se ejecuta el movimiento.

Dominar los saltos sirve para defensa y ataque, así que les recomendamos practicarlos.

Cómo funcionan los ataques evasivos altos y bajos

Otra de las características generales de los personajes en Fatal Fury: City of the Wolves y que son vitales para aprender a jugar son los ataques evasivos altos y bajos. Ya que, estos, sirven para contrarrestar algunos tipos de ataque. Por ejemplo, el ataque evasivo alto sirve para parar los REV Blow y es el antiaéreo universal que tiene cada uno de los personajes de Fatal Fury: City of the Wolves. Adicionalmente, gracias a las propiedades únicas de cada personaje, el ataque evasivo alto puede ser usado para contrarrestar algunos ataques (altos) y proyectiles del oponente. Es importante resaltar, que el ataque evasivo alto se puede cancelar con un movimiento especial o uno de los «Gear». Gracias a esto, este es el movimiento más relevante para pasar de defensa a ataque e en el juego.

No todos los personajes tienen las mismas rutas de combo para castigar. Así que depende de cada jugador encontrar la más óptima.

En contraste, el ataque evasivo bajo no tiene tantos usos, pero sirve para contrarrestar el ataque alto y también para crear espacios, ya sea haciendo counter a un movimiento bajo o prediciendo un agarre, lo cual abre la posibilidad de empezar a atacar al oponente.

¿Cuál es la diferencia entre Counter y Wild Punish?

Conocer las diferencias entre Counter y Wild Punish es vital para ganar en un combate de Fatal Fury: City of the Wolves. Ya que, conocer la diferencia ayuda a conocer el tipo de castigo que le podemos propinar al oponente. El estado Counter se activa en el oponente cuando lo castigamos antes que este se recupere de la ejecución de un poder, como por el ejemplo cuando Marco hace el Kohou (DP). En este estado el primer golpe que nuestro personaje impacta en el oponente ven beneficiados con frames extra, lo cual sirve paras combinar golpes que normalmente no se pueden usar en un combo.

Por otro lado, el Wild Punish se activa cuando castigamos un golpe normal o agarre del oponente con un golpe normal nuestro, lo que permite que el enemigo entre en el estado Wild Punish. Una vez este en este estado el enemigo, nosotros podemos ejecutar un combo largo. Conocer el botón o golpe que deje al oponente en estado Wild Punish y practicar los combos que se pueden hacer es vital para ganar la ventaja en el combate.

En este ejemplo vemos como haciendo un Shimmy se fuerza el estado Wild Punish en el oponente para poder continuar con un combo devastador.

¿Qué es un Shimmy? El término Shimmy se usa cuando uno engaña a alguien haciéndole creer que va a hacer un agarre u otro movimiento acercándose a él y —en el último momento— nuestro personaje retrocede fuera de su alcance para que el enemigo falle el intento de contrarrestar nuestra intención.

¿Qué es el Just Defense, Hyper Defense y cómo hacer un Guard Cancel?

El Just Defense es una de las mecánicas insignia de SNK, la cual debutó en Samurai Shodown II y ha sido implementada en Garou: Mark of the Wolves y en el Groove-K de Capcom Vs. SNK 2. En Fatal Fury: City of the Wolves, el Just Defense, funciona cubriéndose en el último momento de un ataque y a cambio nosotros ganamos un poco de vida, no recibimos daño chip, ventaja de frames y la posibilidad de hacer un Guard Cancel. En cambio, el Hyper Defense se ejecuta oprimiendo la dirección hacia adelante, luego de cubrirse o hacer un Just Defense. Los efectos del Hyper Defense son los mismos del Just Defense. Finalmente, el Guard Cancel es cuándo en estado de Just o Hyper Defense ejecutamos un movimiento especial.

Esta mecánica también se puede usar contra Ignition o Redline Gears como los de Kain.

Adicionalmente, una vez se domine el Guard Cancel se puede aprovechar para castigar al oponente con combos de daño descomunal.

Finalmente, nuestra recomendación es que todo lo que hemos compartido con ustedes en nuestra guía de cómo jugar y ganar en Fatal Fury: City of the Wolves lo pongan en práctica en el modo entrenamiento para que así puedan llegar lejos en las clasificaciones del juego.

El modo entrenamiento sirve para emular situaciones comunes en un combate y con esto poder generar la memoria muscular necesaria para poder ejecutar los ataques o castigos en un combate real. Para conocer todo sobre el funcionamiento de este modo en Fatal Fury: City of the Wolves, los invitamos a seguir el siguiente enlace.

Gestión de recursos

Ahora que conocen lo básico para jugar y ganar en Fatal Fury: City of the Wolves deben tener en cuenta el uso de los recursos. Ya que, al quedar en Overheat perderemos la posibilidad de hacer Just Defense, Hyper Defense o usar el Selective Potential Gear (S.P.G.). Cabe resaltar que Golpear al oponente, o hacer Just o Hyper Defense evita que nuestra barra quede en Overheat.

Hablando del S.P.G, nuestra recomendación es explorar las propiedades únicas de este movimiento en el personaje que decidamos controlar. Es importante tener en cuenta que este movimiento consume barra REV y además puede ser contrarrestado con facilidad.

¿Cuáles son los combos de cada personaje de Fatal Fury: City of the Wolves?

SNK ha compartido una serie de videos dedicados a cada uno delos personajes de Fatal Fury: City of the Wolves, en los cuales podemos aprender las propiedades de cada movimiento y también algunos de los combos que cara uno de los luchadores del juego tienen a su disposición. Además, cabe resaltar que en el modo misiones también podemos explorar algunas de las rutas de combo que tienen cada uno de los personajes del juego.

Rock Howard

Terry Bogard

Vox Reaper

Preecha

Kain R. Heinlein

Hotaru Futaba

Mai Shiranui

B. Jenet

Tizoc (Griffon Mask)

Kevin Rian

Billy Kane

Gato

Kim Dong Hwan

