Cómo mover tus Pokémon desde cualquier juego a Pokémon Home

Es cuestión de días para que podamos comenzar a usar Pokémon Home. Hace poco hablamos sobre los detalles de funcionamiento de este servicio que nos permitirá, entre otras cosas, almacenar los Pokémon de diferentes juegos para transferirlos.

Esto ha puesto a muchos fanáticos de Pokémon a pensar en mover allí la colección de criaturas que han acumulado a lo largo de varios años. Pero la cosa no es tan sencilla. Es verdad que podemos llevar allí Pokémon desde Sword/Shield, Let’s Go y proximamente GO, pero gracias a otro servicio llamado Pokémon Bank y diferentes ‘trucos’ de transferencia también podemos pasar Pokémon desde consolas como 3DS, DS, Game Boy Advance e incluso Game Boy.

¿Cómo es eso posible? Descúbranlo gracias a este útil gráfico diseñado por los usuarios de Reddit dominodave y YamiArtio.

Como pueden ver, vamos a poder usar —en teoría— diferentes medios de transferencia para llevar nuestros queridos Pokémon de juego en juego hasta poder transferirlos a Pokémon Home. Resulta curioso ver que —otra vez, en teoría— podemos llevar allí criaturas desde los Pokémon Stadium de Nintendo 64 y Pokémon Colosseum, de Game Cube.

Ya lo saben, vayan preparando sus consolas para poder traer de regreso ese Bulbasaur que tienen desde que jugaron Pokémon Red por primera vez en 1998.

