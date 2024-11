Cómo nominar tus juegos favoritos a los Premios Steam 2024

Como ya saben, estamos entrando en la temporada de premiaciones de videojuegos con ceremonias como los Golden Joysticks, The Game Awards y The Indie Game Awards. Pero si lo que quieren es elegir ustedes mismos los nominados y ganadores en cada categoría, pueden comenzar por nominar a sus juegos favoritos en los Premios Steam 2024. A continuación les diremos cómo hacerlo.

Empiecen visitando la página oficial de los Premios, inicien sesión con su cuenta de Steam y den clic en el botón ‘Elige a tu nominado’ para escoger un juego lanzado en 2024. Tienen hasta el miércoles 4 de diciembre de 2024 a la 1:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) para hacerlo y solo pueden elegir un juego por categoría. No tienen que haberlo jugado para nominarlo.

Si no han jugado ningún juego elegible en una categoría y no quieren nominar algo que no hayan jugado, pueden saltársela.

Las categorías de Los Premios Steam 2024 en las que podemos nominar nuestros juegos favoritos —y sus descripciones oficiales— son las siguientes:

tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia, sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador. Cualquiera que sea la razón, el ganador del premio «Mejor juego del año» es un clásico instantáneo. Premio «Juego de RV del año» – El Juego de RV del año no se presenta simplemente como una realidad normal. Este juego perfecciona la realidad, aprovechando el medio de la RV y superando los límites del entorno virtual.

Este juego lleva publicado algún tiempo. Ya hace mucho que el equipo dejó atrás la primera presentación de su retoño creativo, pero siendo los buenos padres que son, estos desarrolladores continúan nutriendo y apoyando a su creación. Después de todos estos años, este juego aún sigue recibiendo nuevo contenido. Premio «Mejor juego en Steam Deck» – Este juego es tan bueno, que querías llevarlo contigo a todas partes. ¡Y lo hiciste en tu Steam Deck! Afortunadamente, todo lo que te hacía jugarlo sin parar en tu escritorio es aún mejor cuando lo llevas contigo.

Hay algunos juegos que no son igual de entretenidos cuando los juegas solo. Quizás necesites tener un amigo que te vigile la espalda. Tal vez necesites tener un amigo al que puedas apuñalar por la espalda. De cualquier manera, la diversión espera a quienes se reúnen con sus amigos para jugar estos juegos. Premio «Estilo visual excepcional» – El estilo visual no aspira a la fidelidad gráfica del mundo real (aunque ese es un noble objetivo en sí mismo)… describe un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego al completo.

Los creadores de este juego están a la vanguardia de la experimentación, ofreciendo nuevas perspectivas y sorpresas increíbles. Este juego deleitó, inspiró y entretuvo con sus elementos originales. Premio «Mejor juego que no sabes jugar» – Este es el juego que premia la perseverancia. No es para todos. Es el juego más difícil que jamás hemos amado.

Este héroe anónimo merece ser reconocido por su excepcional banda sonora. ¡Es definitivamente la mejor! Premio «Juego con buena trama» – Algunos días, solo un juego con mucha narración dará en el clavo, y este pega fuerte. Es tan apasionante como cualquier telenovela, y tan bien afinado como un guion de TV de prestigio. ¡Bravísimo por hacernos sentir así!

Los juegos con más nominaciones en cada categoría pasarán a ser parte de la lista oficial de nominados a los Premios Steam 2024 que se llevarán a cabo durante las rebajar de invierno. Los ganadores se anunciarán el martes 31 de diciembre de 2024 a la 1:00 p.m.

Tomando en cuenta la cantidad de usuarios de China que hay en Steam, no dudamos que Black Myth: Wukong va a arrasar con los premios este año.