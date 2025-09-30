Videojuegos

Cómo obtener a Cloud en Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

El chico de la espada de Materia.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es la tercera versión del juego original para PlayStation por parte de Square Enix. Aunque la compañía decidió omitir el contenido adicional incluido en la edición mejorada para PSP, The War of the Lions, secretos a gritos como Cloud Strife reclutable continúan intactos y de hecho es más fácil de obtener en esta ocasión. Originalmente, el soldado con amnesia se conseguía un poco tarde de lo deseado. Ahora el proceso además te brinda la Espada Materia, así que en resumen podrás disfrutar más tiempo con el protagonista de Final Fantasy VII.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, así se puede obtener a Cloud

Lo primero que debes hacer es asegurarte de reclutar a Mustadio Bunansa en tu equipo antes de alcanzar el capítulo 4 de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Ya que este personaje se encuentra en el capítulo 2 y puede ser rescatado por Ramza y compañía, no es probable que te lo pierdas. Lo importante es reclutarlo cuando tengas oportunidad antes de llegar al cuarto capítulo del juego. Mustadio es pistolero y considerado un alivio cómico para los temas pesados en la historia de Final Fantasy Tactics.

Cuando llegues al capítulo 4, dirígete a la ciudad minera de Goug, donde se activará una escena entre Mustadio y su padre. Aunque ya habrás visto a Cloud en el camino, no es reclutable para aquel entonces. Para conseguirlo, tienes que comprarle una flor a la vendedora en la ciudad comerciante Sal Ghidos. Algunas secuencias de historia se reproducirán cuando regreses a Sal Ghidos y la chica florista (Aerith) aparecerá en una de estas ocasiones para hacerle dicha compra. Tendrás que proteger a Cloud en una pelea contra rufianes que acosan a la florista. Después de ganar la batalla, Cloud te pedirá unirse al equipo y esta vez sí lo podrás reclutar con toda confianza.

Final Fantasy Tactics Cloud
Una vez más, el destino los reúne.

Como la Espada Materia es parte del inventario de Cloud, es un espectacular 2×1 que agiliza las cosas en Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles y podría decirse que es otra de las mejoras de calidad de vida hechas por Square Enix en esta nueva remasterización del clásico TRPG.

Final Fantasy Tactics Cloud
