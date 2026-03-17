Cómo obtener la consola portátil Game Boy en Pokémon Pokopia

Hacia el final de Pokémon Pokopia, necesitarás obtener la consola portátil Game Boy para completar el encargo de iniciación de llevar objetos al faro de Estepa Estéril (Fuschia). Sin embargo, encontrar este objeto no es tan sencillo como parece. Te explicamos cómo obtener la consola portátil Game Boy y otros electrodomésticos en Pokémon Pokopia.

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Para conseguir la clásica consola Game Boy –donde nacieron Pokémon Red / Green– y su receta en Pokémon Pokopia, debes subir el nivel de confort de Bahía Borrasca, Riscos Rocosos e Islas Aisladas hasta la Calidad del entorno 3 para desbloquear el Kit de reparación de Centro Pokémon. Paso seguido restaura los Centros Pokémon de cada una de estas zonas. Aumenta el nivel de confort de cada zona hasta la Calidad del entorno 5.

Desbloquear la lavadora, nevera y Game Boy en Pokémon Pokopia

Hay varias maneras de mejorar el nivel de confort en Pokémon Pokopia. La forma más rápida es encontrar nuevos Pokémon construyendo hábitats y luego trasladándolos a casas. Al hacerlo, obtendrás uno de los objetos por cada zona que alcance la Calidad del entorno 5.

Lavadora : subes al nivel 5 el confort de Bahía Borrasca (Carmín / Vermilion)

: subes al nivel 5 el confort de Bahía Borrasca (Carmín / Vermilion) Nevera : subes al nivel 5 el confort de Riscos Rocosos (Plateada / Pewter)

: subes al nivel 5 el confort de Riscos Rocosos (Plateada / Pewter) Game Boy: subes al nivel 5 el confort de Islas Aisladas (Azulona / Celadon, Azafrán / Saffron)

Para subir el nivel de confort de cada zona, asegúrate de atraer Pokémon nuevos, cumple con sus peticiones para mejorar sus hábitats y construye edificios usando kits para que puedan vivir dentro. En Pokémon Pokopia, para convertir una casa en una vivienda, solo necesitas construir cuatro paredes y una puerta. Luego necesitas tres muebles en la casa, momento en el que los Pokémon estarán dispuestos a mudarse allí.

Al hacer esto, mejorarás el nivel de las Islas Aisladas, que son como un híbrido posapocalíptico de donde se ubicaban ciudad Azulona y la central ciudad Azafrán donde regía la torre de Silph Co. Cuando alcances el nivel 5 en Calidad del entorno, recibirás una notificación en el juego. Tendrás la opción de comprar las recetas de fabricación en el Centro Pokémon por 500 monedas cada una. Para fabricar estos objetos, requieres 1 Lingote de Pokémetal en el caso del Game Boy y la lavadora, así como 2 Lingotes de Pokémetal para la nevera.

Tampoco te pierdas el primer evento de Pokémon Pokopia para conseguir a Hoppip, Skiploom y Jumpluff.