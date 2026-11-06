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Cómo obtener un Vivillon motivo Pokébola en Leyendas Pokémon: Z-A

Como mariposas en el estómago.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Felicitaciones a todos los jugadores, porque el Desafío Vivillon fue todo un éxito. Los jugadores y jugadoras de Leyendas Pokémon: Z-A de todo el mundo lograron unirse para hacer que miles de Spewpa evolucionaran a Vivillon y lograron alcanzar el objetivo de 660.000 puntos. Para celebrar este hito, Vivillon motivo Pokébola estará disponible como regalo misterioso en Leyendas Pokémon: Z-A hasta el jueves 25 de febrero del 2027 a las 17:59 PST.

Para recibir tu Vivillon motivo Pokébola, sigue estos pasos:

- Publicidad -
  1. Abre el menú principal y selecciona Juego en línea.
  2. Selecciona Regalo misterioso.
  3. Selecciona Recibir por internet para conseguir a Vivillon motivo Pokébola.
  4. Asegúrate de guardar la partida.

Ten en cuenta lo siguiente antes de recibir tu Vivillon motivo Pokébola:

  • Podrás encontrar la función Regalo misterioso dentro de Juego en línea en el menú principal después de desbloquear las Tareas de Mable en el juego Leyendas Pokémon: Z-A. Tendrás que conectar tu consola Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch a internet para conseguir este regalo.
  • Para conectarte a internet, el perfil de usuario de tu consola tendrá que estar vinculado a una cuenta Nintendo. El menú Juego en línea se desbloquea tras la primera hora de juego aproximadamente. Solo se puede canjear el regalo una vez por partida.
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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