Cómo obtener un Vivillon motivo Pokébola en Leyendas Pokémon: Z-A

Felicitaciones a todos los jugadores, porque el Desafío Vivillon fue todo un éxito. Los jugadores y jugadoras de Leyendas Pokémon: Z-A de todo el mundo lograron unirse para hacer que miles de Spewpa evolucionaran a Vivillon y lograron alcanzar el objetivo de 660.000 puntos. Para celebrar este hito, Vivillon motivo Pokébola estará disponible como regalo misterioso en Leyendas Pokémon: Z-A hasta el jueves 25 de febrero del 2027 a las 17:59 PST.

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Para recibir tu Vivillon motivo Pokébola, sigue estos pasos:

Abre el menú principal y selecciona Juego en línea. Selecciona Regalo misterioso. Selecciona Recibir por internet para conseguir a Vivillon motivo Pokébola. Asegúrate de guardar la partida.

Ten en cuenta lo siguiente antes de recibir tu Vivillon motivo Pokébola: