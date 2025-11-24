Mortal Kombat: Legacy Kollection, así como pueden participar en la beta de los lobbies para Steam

Desde el lanzamiento de la Mortal Kombat: Legacy Kollection la comunidad —e incluso nosotros en nuestra reseña— señalamos la falta de lobbies. Sin embargo, desde el primer día Digital Eclipse ha dicho que ellos se encuentran trabajando para adherir esta y otras características —además de corregir errores— en futuras actualizaciones de la Mortal Kombat: Legacy Kollection. Ahora, de cara al inicio de las fiestas decembrinas, Digital Eclipse ha confirmado que llevarán a cabo un periodo de prueba (beta) con una actualización que habilita los lobbies para el multijugador en línea.

¿Cómo configurar Mortal Kombat: Legacy Kollection de Steam para participar en el periodo de prueba (beta)?

Digital Eclipse ha confirmado que esta beta para Mortal Kombat: Legacy Kollection será de tiempo limitado y que es un regalo para que los jugadores —y en especial los jugadores de Norte América— celebren este fin de semana el día de acción de gracias jugando Mortal Kombat. Cabe resaltar, que si bien Digital Eclipse no confirmó hasta cuándo estará disponible esta beta, es probable que esta deje de estar disponible en algún momento de la primera semana de diciembre. Así que, a continuación, les diremos cómo configurar Mortal Kombat: Legacy Kollection en Steam para participar en el periodo de prueba (beta):

Abre tu Librería de Steam y haz clic derecho en Mortal Kombat: Legacy Kollection y selecciona “Propiedades”.

Ve a la pestaña “Betas”.

Ingresa el código PublicOnlineArcadeBeta (es sensible a mayúsculas y minúsculas) en el campo “Betas privadas” y luego oprimen el botón “Verificar código”.

Selecciona la opción “online_arcade_public_beta” en el menú de “Participación en beta” para comenzar la descarga de la actualización.

Para salir de la beta y volver a la versión estándar, selecciona “Ninguna” en el mismo menú.

¿Cambios de la actualización que incluye la beta de los lobbies para Steam?

Se ha añadido el modo Arcade online: ahora los jugadores pueden crear salas públicas o privadas, invitar a amigos a sus salas y seleccionar qué juegos están disponibles en ellas.

Mejoras en la latencia de emulación para MK, MKII, MK3, UMK3 y UMK3 (WaveNet).

Ajustes de escalado de pantalla para MK3, UMK3 y UMK3 (WaveNet).

El modo Versus para los modos Arcade y MK Trilogy permite luchar contra oponentes controlados por la IA con una dificultad configurable.

Los modos de entrenamiento ahora permiten configurar la dificultad de la IA cuando se selecciona esta opción.

Se ha añadido el modo de entrenamiento a Ultimate Mortal Kombat 3 (WaveNet).

Las grabaciones en los modos de entrenamiento ahora se ajustan cuando el personaje cambia de lado.

El volumen debería estar a un nivel más constante en todos los juegos.

Mejoras en la configuración de los controles.

El bloqueo se ha reasignado por defecto a R1 (PlayStation), RB (Xbox) y R (Switch), y correr ahora se realiza con L1 (PlayStation), LB (Xbox) y L (Switch). El bloqueo 2 ahora se realiza con R2 (PlayStation), RT (Xbox) y ZR (Switch). Correr 2 ahora está en L2 (PlayStation), LT (Xbox) y ZL (Switch).

Se han revisado las listas de movimientos de varios juegos para que sean más precisas.

Se han reducido aún más los tiempos de carga de MK Trilogy.

Ahora la música se reproducirá correctamente en bucle en MK Trilogy cuando el temporizador de la ronda sea ilimitado.

Se han implementado ajustes de dificultad de la CPU para los juegos arcade y MK Trilogy.

Se han realizado mejoras en la opción de selección «aleatoria» de personajes en todos los juegos.

Se han solucionado algunos problemas en MK: Special Forces.

Las puntuaciones más altas y la información de auditoría ahora se conservan para todos los juegos arcade.

Ahora se puede acceder a la lucha secreta de Noob Saibot con un solo mando en Arcade, Genesis y 32X MKII.

Ahora se puede realizar Ermac Fatality 2 en SNES UMK3.

Se han añadido retratos a la lista de movimientos de Deadly Alliance y Tournament Edition.

GBA Deadly Alliance y Tournament Edition ahora tendrán iconos de mando por plataforma para el esquema de control predeterminado de esos juegos.

Mythologies Sub-Zero y Special Forces ahora reflejarán los iconos de mando establecidos en el menú de opciones (solo PC).

Mejoras adicionales de localización en toda la Kollection.

Pequeños ajustes en los nombres de los trofeos (PS4/PS5).

Correcciones de errores varios.

