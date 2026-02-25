Videojuegos

Cómo participar en la prueba beta de Horizon Hunters Gathering en PS5 y Steam (febrero)

A comienzos de febrero conocimos el título multijugador del universo Horizon en el que Guerrilla ha estado trabajando. Aunque la recepción de la noticia de que habrá otros «juego como servicio» en un mundo que está un saturado de ellos fue algo mixta, hay jugadores que están emocionados por probar Horizon Hunters Gathering y por eso les vamos a decir cómo participar en la prueba beta del juego en PS5 y Steam que se llevará a cabo en la última semana de febrero de 2026.

Lo primero que deben saber es que esta no es una beta abierta, sino una prueba cerrada en la que solo podrán participar jugadores seleccionados. Lo primero que hay que hacer, si no lo han hecho aún, es registrarse en el programa beta de PlayStation siguiendo este enlace. Solo hay que iniciar sesión con la cuenta de PlayStation y responder un breve cuestionario.

Si ya están registrados, son elegibles para participar en la prueba beta de Horizon Hunters Gathering que se llevará a cabo entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo de 2026. Solo deben esperar a recibir un correo electrónico de confirmación, pero les recordamos que registrarse no asegura que les enviarán la invitación.

En esta prueba de juego tendremos acceso a tres Cazadores jugables: Axle, Rem, Sun; dos modos de juego, Incursión de máquinas (normal y difícil) y Descenso al caldero (normal) y un mapa: Colorado Springs. Será solo en inglés, pero esperamos que futuras pruebas tengan más idiomas.

Cuando esté listo, Horizon Hunters Gathering saldrá para PlayStation 5 y para PC mediante Steam. Aún no tiene fecha de lanzamiento definida y a pesar de que será un «juego como servicio», todo indica que será de pago y no un ‘free-to-play’.

