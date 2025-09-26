Cómo pasar el acertijo de los espantapájaros en Silent Hill f

No muy lejos del comienzo de Silent Hill f tenemos que enfrentar un reto bastante aterrador, un campo de arroz rodeado por la niebla y lleno de aterradores espantapájaros que pueden o no ser enemigos. Este es uno de los primeros puzles del juego, pero ya hemos visto a muchos jugadores confundidos por lo que hay que hacer, así que les ofrecemos una guía que les ayudará.

Esta guía se enfoca en la dificultad ‘Difícil’, pero también incluiremos las soluciones para las dificultades ‘Historia’ y ‘Perdida en la niebla’, solo que no tan detalladas.

El acertijo del campo de espantapájaros se encuentra camino a la casa de Rinko en Ebisugaoka. Cuando lo encontremos, lo primero que tenemos que hacer es tomar la Nota Misteriosa, un papel rojo que está cerca de la misteriosa muñeca.

Esta es la primera pista sobre cómo resolver el puzle. Nos dice que hay un espantapájaros que no da miedo y que si le quitamos la espina que tiene clavada nos dirá por donde ir.

Si revisamos los espantapájaros, veremos que casa uno tiene algo clavado. Si lo retiramos y es el correcto, cambiará de pose para indicarnos la ruta que debemos seguir. Si nos equivocamos, nos atacará y tendremos que derrotarlo o huir hasta que nos perdamos en la niebla y la zona se reinicie. Tengan cuidado también porque algunos espantapájaros atacarán incluso aunque no les quitemos la espina.

Para saber cuál es el espantapájaros correcto tenemos que leer qué tiene escrito en la capucha la figura que está al frente de cada parte.

Fácil

En esta dificultad, el espantapájaros siempre se parece a Hinako (femenino con cabello corto). Lamentamos no tener imágenes para esta sección.

Primer espantapájaros : la única con un arma

: la única con un arma Segundo espantapájaros : la única sin arma

: la única sin arma Tercer espantapájaros : La única con un broche en forma de ave

: La única con un broche en forma de ave Cuarto espantapájaros : Está mirando a un chico mientras una chica la observa

: Está mirando a un chico mientras una chica la observa Quinto espantapájaros: La única con el cabello de Hinako

Difícil

Primer espantapájaros

La pista del primero dice «¿Al menos te imaginas cómo me siento? Por ahora, sonreiré amablemente».

Esta pista sugiere que tenemos que buscar un espantapájaros que finje una sonrisa, pero en realidad está triste o seria. Busquen el que muestran las imágenes. Tiene una sonrisa en su rostro pero la máscara que tiene en la parte de atrás de la cabeza muestra que no está sonriendo.

Al quitarle la espina (que resulta ser una tarjeta de estudio), cambiará de pose e indicará el camino hacia la siguiente parte del acertijo de los espantapájaros de Silent Hill f.

Segundo espantapájaros

La pista del segundo dice «¿Te imaginas cómo me siento? ¿Después de que me engañaste tanto tiempo?».

El engaño al que se refiere está representado por una hoz clavada en la espalda. Buscamos al espantapájaros que tenga esa característica y le quitamos la espina.

Seguimos la dirección que nos indica hacia la tercera parte del puzle.

Tercer espantapájaros

La pista dice «¿Te imaginas cómo me siento? A mi nunca me miró como te miraba a ti. Ni una vez».

El espantapájaros que buscamos aquí tiene que cumplir ciertos requisitos:

No lo está mirando ningún otro espantapájaros.

El espantapájaros al que éste está mirando, está mirando a otro.

Este cumple con los requisitos. Le quitamos la espina y continuamos por el camino que nos indica.

Cuarto espantapájaros

Dice «¿Te imaginas cómo me siento? Siempre fuiste un monstruo».

La traducción de este acertijo al español hace un poco difícil resolverlo. En japonés y en inglés se refiere a «alguien a quien no le gusta mirar porque es feo». La solución es el espantapájaros que está girando la cabeza para evitar mirar la que tiene al frente.

Quinto espantapájaros

La última pista del acertijo del campo de espantapájaros de Silent Hill f dice «¿Te imaginas cómo me siento? Me heriste, y a él también. ¿Sabes lo que se siente tener que forzar una sonrisa mientras miro esa cara tuya tan desagradable»

Las palabras claves son «heriste» y «sonrisa». Tenemos que quitarle la espina a la espantapájaros que tiene un cuchillo clavado en la espalda y que está sonriendo (está mirando hacia abajo así que su sonrisa puede ser difícil de ver). Es la de la imagen.

Cuando le quitemos la espina, señalará el camino que debemos seguir para salir del campo de espantapájaros, reencontrarnos con Shu y por fin continuar la historia de Silent Hill f en la casa de Rinko.

Perdida en la niebla

En esta dificultad, los dos primeros espantapájaros son versiones de las amigas de Hinako y los tres últimos son versiones de Hinako. Eso nos ayudará a reconocerlas. Lamentamos no tener imágenes para esta sección.

Primer espantapájaros : Sakuko con la cabeza torcida hacia atrás, mirando hacia arriba

: Sakuko con la cabeza torcida hacia atrás, mirando hacia arriba Segundo espantapájaros : Rinko mirando el cuchillo a sus pies

: Rinko mirando el cuchillo a sus pies Tercer espantapájaros : Hinako sin cuchillo, evitando mirar el chico herido en el suelo

: Hinako sin cuchillo, evitando mirar el chico herido en el suelo Cuarto espantapájaros : Hinako con cortes en la boca «a lo Guasón». Está entre un chico y una chica.

: Hinako con cortes en la boca «a lo Guasón». Está entre un chico y una chica. Quinto espantapájaros: Hinako alejada de los demás espantapájaros. Siguiendo el rastro de espantapájaros en el piso

Esperamos que esta guía les haya ayudado a superar el confuso acertijo de los espantapájaros de Silent Hill f.

