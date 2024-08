Así pelea Hotaru Futaba en Fatal Fury: City of the Wolves

Hace tres días SNK reveló el tráiler de presentación de Terry Bogard en Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, el turno en tener una presentación formal en el nuevo juego de pelea de SNK es para Hotaru Futaba, otro de los personajes de Fatal Fury: City of the Wolves que ya conociamos por previos adelantos compartidos por SNK.

El tráiler que muestra a detalle los movimientos de pelea de Hotaru Futaba en ingles, lo pueden ver en el siguiente enlace.

Hotaru Futaba cuenta con movimientos de pelea extraídos de la anterior entrega de la saga. Sin embargo, el Rev System le da un aire fresco a su estilo de combate y crea nuevas situaciones que la distancian de su versión de Garou: Mark of the Wolves.

Gracias al material filmado por asistentes a las pruebas publicas del juego qeu ha habido durante el 2024 conocemos como es que pelea Hotaru Futaba en Fatal Fury: City of the Wolves.

SNK ha compartido una breve descripción de la historia de Hotaru Futaba en Fatal Fury: City of the Wolves:

Hotaru Futaba es una joven que busca por todas partes a su hermano mayor, que desapareció cuando falleció su madre. La suerte quiso que un día se encontrara con alguien que se parecía mucho a él, Gato. Aunque este negaba todo conocimiento del asunto. Pero eso fue entonces, esto es ahora, y Hotaru aún no se ha dado por vencida: decidida a luchar de nuevo contra el misterioso desconocido y a dar a conocer sus sentimientos, parte hacia lo desconocido una vez más.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

En el primer tráiler de City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Preecha, personaje que podría protagonizar el siguiente tráiler de personaje de Fatal Fury: City of the Wolves, es la pupila de Joe Higashi y a diferencia de su maestro ella es una científica.

Sí se preguntan cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, Así que, desde marzo del 2024 SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a inicios del 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam o EGS.

Fuente: SNK