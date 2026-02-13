Avatar Legends: The Fighting Game, así son los movimientos de pelea de Toph Beifong

A mediados de enero conocimos cómo se usa el Chi en Avatar Legends: The Fighting Game. Ahora, un nuevo tráiler del juego de pelea de Avatar ha presentado a la maestra de la tierra, Toph Beifong.

¿Cómo pelea Toph Beifong en Avatar Legends: The Fighting Game?

Aunque el metalcontrol no forma parte de su set de movimientos básicos, sí está presente en uno de sus movimientos superespeciales.

El nuevo tráiler muestra el uso del sistema Flow, el cual permite a Toph mantener la movilidad a pesar de tener un tipo de movimientos de pelea que emplea posiciones sólidas. Su repertorio de movimientos, incluye el lanzamiento de proyectiles de roca y la invocación de pilares de tierra con tres funciones específicas como golpear frontalmente, lanzar al oponente por los aires (para continuar el castigo) o atraerlo hacia su posición para continuar con el combo.

Algunos de los movimientos vistos en el tráiler son:

The Boulder: Otorga propiedades de armadura a sus movimientos Flow.

Otorga propiedades de armadura a sus movimientos Flow. Badgermole: Potencia la eficacia y el alcance de sus pilares de tierra.

Potencia la eficacia y el alcance de sus pilares de tierra. Hippo: Proporciona una plataforma que permite a Toph ejecutar ataques considerados «terrestres» mientras se encuentra en el aire.

¿Quiénes son los responsables del desarrollo del juego de pelea de Avatar?

El proyecto del juego de pelea de Avatar fue iniciado por Maximum Entertainment entre finales de 2022 y principios de 2023. Luego, el título fue anunciado oficialmente en febrero de 2024, solo para ser cancelado por la misma compañía en diciembre del mismo año. Afortunadamente, el desarrollo fue rápidamente retomado en 2025 por Gameplay Group International (GGI), una entidad fundada en 2024 que adquirió el proyecto y continúa su desarrollo.

La fuerza del nuevo equipo de GGI reside en su profunda experiencia en el género de juegos de pelea. El personal clave incluye a Victor Lugo (Fundador de GGI), conocido por su trabajo como diseñador principal y productor creativo de Killer Instinct. Chris Huval, quien fue ingeniero principal de Them’s Fightin’ Herds. Mike Zaimont, reconocido por ser el Director de Diseño de Skullgirls; y Giancarlo Montalbano, Artista de Texturas en Killer Instinct también están en el proyecto.

La fecha de lanzamiento Avatar Legends: The Fighting Game aún no ha sido anunciada. Sin embargo, los responsables del desarrollo del juego han confirmado que saldrá al mercado a mediados del 2026.

Fuente: @avatar_fighters