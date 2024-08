Cómo redimir los códigos de Once Human y lista de todos los activos

Once Human no nos deja del todo abandonados en el posapocalipsis multijugador de supervivencia y mundo abierto de Starry Studio. Hay momentos en nuestra vida de jugador en los que necesitamos un poco de ayuda extra, un regalo o como quieras llamarlo. Recibir un obsequio de vez en cuando es muy útil cuando hay abominaciones sobrenaturales a la vuelta de la esquina, queriendo convertirte en su próxima comida.

Ya sea que estés empezando en el mundo de Nalcott o estés trabajando para acabar con el último de los jefes de Once Human, siempre puedes necesitar un poco de ayuda. Al igual que con muchos juegos gratuitos para PC, Once Human ofrece códigos para redimir. Los códigos de Once Human a continuación pueden apoyarte a llenar tus arcas sin tener que pasar horas recolectando recursos y arriesgando tu vida.

Cómo redimir códigos en Once Human

Para redimir códigos de Once Human, debes acceder a la página de Eventos de la tienda. Accede presionando la combinación de teclas de Eventos de la tienda (F3 por defecto) o a través del menú principal. Haz click en canjear código en la esquina inferior derecha e ingresa tu código.

Los eventos de la tienda solo están disponibles una vez que hayas completado la primera parte del tutorial, la línea de misiones de Eve of Evolution. Tan pronto como hayas fabricado los materiales necesarios, incluida la munición para el arma elegida, podrás acceder a la tienda.

Gracias a estos códigos de Once Human, puedes obtener una ventaja con enlaces de energía, cosméticos y más, pero también hay aún más para recolectar con los ‘drops’ de Twitch de Once Human. Para obtener aún más obsequios y algunos beneficios pagos si te interesan, también puedes consultar el Pase de batalla de Once Human y cómo desbloquear recompensas.

Todos los códigos activos de Once Human

Estos son los códigos actuales para redimir en Once Human:

cdym4mxdnh – 200x Energy Link, 2x Sanity gummy

hyd7my66rt – 2x Activator, 200x Energy Link

OH000007 / OH777777 – 2x Activator, 300x Energy Link

OnceHuman0710 – Color de vehículo de camuflaje

fcnx8nhxj7 – 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

Los siguientes son códigos de creador de contenido, ofrecidos por creadores de contenido individuales de Once Human, como TheBoysGaming, JorRaptor, IGP y Lucky Ghost. Cada uno de ellos otorga 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot, pero solo se puede canjear uno.