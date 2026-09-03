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Cómo resolver el acertijo de la caja de fusibles y subir la esclusa en The Sinking City 2

¡Sin esclusas para continuar!

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Tras escapar del apartamento en The Sinking City 2 con los fusibles, debemos regresar al punto donde se encuentra la esclusa y solucionar un sencillo acertijo para continuar nuestro camino. Aquí les vamos a decir como resolver este puzle.

Al explorar el cuadro eléctrico, aparecerán abajo los tres fusibles que conseguimos, uno curvo, otro lineal y otro en forma de ‘T’. El problema es que solo tenemos tres y hay cinco posibles lugares en los que podemos usarlos.

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La pista se encuentra en el documento Fusibles y cables para compuertas que encontramos en el apartamento. En este dice claramente que hay que usar los fusibles como conectores para unir los cables del mismo color.

Esto excluye al cable negro (no, el negro no es un color) que si observamos bien parece servir como cable a tierra y no va a ninguna parte.

En la siguiente imagen mostramos cómo deben quedar puestos los fusibles en el cuadro eléctrico para subir la esclusa y poder continuar con nuestra aventura en The Sinking City 2.

  • Fusible vertical conectando el cable azul en el segundo espacio inferior de izquierda a derecha.
  • Fusible en ‘T’ conectando el cable verde con amarillo en el primer espacio superior.
  • Fusible curvo conectando el cable rojo en el tercer espacio inferior.

Ahora mantenemos presionada la opción que dice Validar y si los pusimos correctamente, Calvin lo mencionará. Luego debemos ir a la manivela que se encuentra a la derecha del cuadro eléctrico y activarla para que la esclusa suba.

¡Eso es todo! Ahora podemos regresar al bote y continuar nuestro camino hacia la Universidad de Miskatonic.

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The Sinking City 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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