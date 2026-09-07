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Cómo resolver el acertijo de los cerebros en el hospital de The Sinking City 2

Pongan a trabajar esa materia gris.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Hya un momento durante nuestra exploración del Hospital Akeley en The Sinking City 2 donde una transmisión nos sugiere visitar la sala de comunicaciones del recinto. Es algo completamente opcional, pero si vamos allí vamos a encontrar uno de los acertijos más curiosos del juego: uno en que debemos seleccionar frecuencias de acuerdo a lo que nos dicen unos cerebros que pueden o no estar mintiendo. Si hacemos esto conseguiremos una recompensa y sacaremos el logro/trofeo Entre Susurrros.

Una vez escuchamos la transmisión y Faye nos sugiere y a la sala de comunicaciones del hospital, podemos encontrar este lugar en el P1, atravesando el vestíbulo superior y llegando por abajo.

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Una vez llegamos allí, encontramos tres cerebros que buscan nuestra ayuda para sintonizar una radio. Cada cerebro nos da una pista, pero algunos nos advierten que lo que dicen otros cerebros puede ser falso o solo una verdad a medias.

Esto es lo que dice cada uno de los cerebros.

Si contrastamos todas las pistas, por proceso de eliminación podemos decidir que Cornelius Wright es el cerebro que dice cosas falsas. Eso sigfnifica que tenemos que hacer lo contrario de lo que dice.

Tomando esto en cuenta, sabemos que la primera frecuencia está por debajo de 20, por encima de 10 y trae mala suerte, por lo que debe ser 13.

También sabemos que la secundaria es menor que 13 y que es la mitad de su decena más cercana, o sea 10. La mitad de 10 es cinco. Esa es la frecuencia secundaria.

Ya que Dunwich tiene razón en su primera aseveración y en su tercera, la segunda debe ser incorrecta de acuerdo a lo dicho por Pence. Eso significa que la frecuencia terciaria es mayor que 30 y que es el doble de la suma de las dos primeras. (13+15)*2 es igual a 36.

En resumen, la solución al acertijo de los cerebros y las frecuencias de radio del Hospital Akeley de The Sinking City 2 es:

  • Primera Frecuencia: 13
  • Segunda Frecuencia: 05
  • Tercera Frecuencia: 36

Cuando las tres luces estén encendidas, elegimos ‘Validar’ y no solo desbloquearemos el logro/trofeo «Entre susurros», también conseguiremos la recompensa por resolver este acertijo: más Esencia onírica.

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The Sinking City 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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