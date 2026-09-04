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Cómo resolver el acertijo del obelisco de la iglesia en The Sinking City 2

¡Cuidado con el rayo!

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Este puzle puede tener confundidos un buen rato a los jugadores, pero afortunadamente no es requerido para avanzar en la historia. Si quieren saber qué hacer para solucionar el puzle del obelisco que oculta el misterio de la iglesia de The Sinking City 2 y sacar el logro/trofeo ‘Los otros dioses’, sigan esta guía.

Una vez obtenemos la llave de estrella del cadaver que se encuentra cerca de los controles de la esclusa (la clave es 1972, por cierto), podemos abrir tanto el mausoleo que contiene una caja de reserva de emergencia como una pista de la solución del puzle, y la puerta de la parte de arriba en el interior de la iglesia. Allí encontramos el Tridente.

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Ponemos el tridente en la punta del obelisco, pero debemos tener cuidado, si ponemos mal la combinación de símbolos, caerá un rayo que nos eliminará.

Las pistas que debemos seguir son los documentos La primera visión y Una llamada a los creyentes que encontramos en la misma área. El primero describe cada símbolo y el segundo describe el orden desde abajo hacia arriba en el que debemos ordenarlos en el obelisco.

De acuerdo a esto, para resolver el acertijo del obelisco de la iglesia de The Sinking City 2 tenemos que organizar los símbolos en el siguiente orden, de arriba a abajo:

  • Yig – Símbolo de serpiente
  • Tsog-Nar – Cruz torcida
  • Gyrh – Punta de lanza
  • Cthgylla – forma cóncava

En la siguiente imagen pueden ver cómo deben quedar.

Pero aquí no termina el puzle. Tras validar el puzle y siguiendo las instrucciones de otra pista que dice que debemos soportar la mirada de las estrella tres veces, tenemos que esperar que caigan tres rayos sobre el tridente. Podemos alejarnos, pero no demasiado.

Después de esto podemos tomar el Tridente cargado de energía de la punta del obelisco y llevarlo al lugar del que lo tomamos en el segundo piso de la iglesia, pero antes de hacerlo les recomendamos grabar la partida.

Usar el Tridente hará que «algo cambie». Sin hacer spoilers les diremos que deben dirigirse al altar y usar la daga ritual que tomamos ahí mismo. Al bajar a la parte inferior de la iglesia, tendremos que enfrentar un enemigo que sin llegar a ser un jefe, es más difícil de lo habitual. Si no tienen suficiente munición y no confían en los ataque físicos, tal vez les convenga esperar a tener la escopeta para regresar aquí y enfrentar ese enemigo.

Cuando lo derroten y vuelvan a subir, tomen la recompensa que está sobre el altar —Una Esencia Onírica— y finalmente habran resuelto el misterio de la iglesia de The Sinking City 2, obteniendo además el logro/trofeo ‘Los otros dioses’.

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The Sinking City 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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