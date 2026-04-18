Cómo sacar el final verdadero de Pragmata (sin spoilers)

Llegar contra el jefe final de este juego y derrotarlo no es suficiente para conocer todo lo que pasa después de la historia. Pragmata esconde un pequeño epílogo, su final verdadero, y en esta pequeña guía les vamos a explicar qué deben hacer para sacarlo y así conocer realmente qué pasón con Hugh y Diana sin hacerles ‘spoilers’ sobre la trama.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título. También tenemos guías de coleccionables para la Planta de energía solar, la Matriz de producción en masa y el Terradomo.

Lo primero que tienen que hacer para sacar el final verdadero de Pragmata es ver el final «incompleto» que muestra al final del juego. Eso significa que tienen que jugar normalmente toda la historia hasta llegar contra el jefe final y derrotarlo.

Después de hacer esto, ver el final y pasar los créditos, desbloquearemos un nuevo modo de juego llamado Señal no identificada. La próxima vez que juguemos veremos la opción de jugar este modo en el menú principal. Lo seleccionamos, luego elegimos la partida en la que terminamos el juego y estaremos de regreso en el refugio, donde debemos hablar con Cabin para comenzar una nueva misión.

Después de hablar con él, usamos el tranvía para viajar y descubrimos una nueva área llamada Cámara Secreta. Allí debemos hablar con Mega Cabin en el centro de la habitación y nos pondrá la misión de superar las 10 simulaciones que tiene a su alrededor.

Inicialmente, estas simulaciones estarán bloqueadas hasta que cumplamos los siguientes requisitos:

Desbloqueada automáticamente Completar la Planta de energía solar al 100% Derrotar a la versión mejorada del jefe de la Planta de energía solar Completar la Matriz de producción en masa al 100% Derrotar a la versión mejorada de Matriz de producción en masa Completar el Terradomo al 100% Derrotar a la versión mejorada del jefe del Terradomo Completar las Minas de Lunum al 100% Derrotar a la versión mejorada del jefe de las Minas de Lunum Completar el área del Puerto central al 100%

Cada vez que completemos uno de estos requisitos, podemos volver a la Cámara Secreta a completar la prueba en cuestión.

Una vez cumplimos todos los requisitos para desbloquearlas y completamos las 10 simulaciones de la Cámara Secreta, podemos tomar las recompensas que hay en el fondo de la habitación, pero hay una recompensa más: aparecerá una versión más poderosa del jefe final.

Debemos volver al Puerto Central a derrotar la versión potenciada de este enemigo. Después empezaremos a ver de nuevo el final y todo parece ser exactamente igual… hasta el final, cuando escucharemos un pequeño epílogo que revela algo muy interesante.

No esperen que el final verdadero de Pragmata sea algo espectacular o muy diferente del primer final, es solo un detalle extra que hace las cosas más interesantes.

Pragmata es un juego de acción y puzles desarrollado por Capcom disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.