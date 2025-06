Cómo sacar el trofeo ‘Los cargadores hacen girar al mundo’ en Death Stranding 2

Aunque parece ser un logro bastante fácil de conseguir, hemos visto algo de confusión entre los jugadores de acceso anticipado y decidimos hacer algo al respecto. Parece que muchos creen que hay una mecánica para compartir carga con otros jugadores en Death Stranding 2: On The Beach y que esta es la forma de sacar el trofeo ‘Los cargadores hacen girar al mundo’, pero no es así y vamos a presentar una pequeña guía sobre esto.

Seguramente han visto los cargadores locales que aparecen cerca de las instalaciones en las zonas en las que conectamos la red quiral. Seguramente también saben que si nos acercamos a ellos y sobre todo si les damos «me gusta», nos ofrecen parte de su carga. Usualmente son herramientas o armas.

Pues lo que tal vez no sabían es que podemos devolverles el favor. Después de recibir el paquete que nos ofrecen, podemos soltar un paquete cualquier que llevemos frente a ellos.

Puede ser cualquier cosa: una herramienta, un paquete que tenemos que entregar (preferiblemente no de una misión principal)o un arma.

El cargador local recogerá el paquete que soltamos del suelo y nos dará un ‘me gusta’. Si es un paquete, podremos descubrir que después de un tiempo lo entregó en su destino.

Además de los ‘me gusta’ recibidos y del contenido del paquete que nos dieron, la primera vez que hagamos un intercambio con otro cargador de esta manera recibiremos el trofeo de Death Stranding 2: On The Beach ‘Los cargadores hacen girar al mundo’.

Como dijimos, no es un trofeo nada difícil de conseguir. Pero como la descripción puede hacer pensar que se refiere a otro jugador como cargador, se presta a confusiones y esperamos que esta guía les haya aclarado exactamente que es lo que había que hacer.