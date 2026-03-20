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Cómo sacar todos los finales de Resident Evil Requiem y cuál es el ‘verdadero’ (sin spoilers)

El destino final de Raccoon City está en tus manos.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La historia de Leon y Grace puede terminar de dos formas distintas dependiendo de una decisión clave. Una es muy buena y la otra es terriblemente mala. En esta breve guía de Resident Evil Requiem les diremos —sin hacer ‘spoilers’ que arruinen detalles de la trama— qué hay que hacer para sacar cada uno de los finales del juego y cuál de los dos es el final bueno, verdadero o ‘canónico’ del juego.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título y nuestra concienzuda explicación de la historia y el ‘lore’ del juego.

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Los dos finales de Resident Evil Requiem (sin spoilers)

El tiempo que nos demoremos pasando el juego, la cantidad de curaciones que gastemos y la cantidad de veces que salvemos partida NO tienen ninguna influencia en el final que saquemos en el juego. Como dijimos, todo depende de una sola desición que tomamos cuando estamos a punto de terminar la partida. Sabremos qué hacer para sacar el «final correcto» si pusimos atención a los diálogos de una secuencia de video previa.

Cómo sacar el final ‘malo’

Al final del juego, al llegar con Grace a la habitación llamada ‘Pandora’ del último nivel, nos acercamos a una computadora para poner una clave. En ese momento nos preguntarán «¿Qué desea el creador?» y nos darán dos opciones como posibles respuestas.

  • Destruye Elpis
  • Liberar Elpis

Para ver el final malo tenemos que elegir la opción de la izquierda, asignada al gatillo L2 (PS5), LT (Xbox) o ZL (Switch 2): Destruye Elpis.

Tras esto, veremos la secuencia final y no lucharemos contra el jefe final.

Este es un final bastante insatisfactorio. Dado que no está asociado a ningún logro/trofeo, no desbloquea ningún objeto y no tiene ninguna revelación sobre la trama, recomendamos no elegirlo.

Ir por este final solamente resulta útil si estamos buscando sacar el trofeo/logro Agente Excepcional (completa la historia principal en la dificultad insanidad), pues de ese modo evitamos tener que enfrentar al jefe final.

Cómo sacar el final ‘bueno’

Al final del juego, al llegar con Grace a la habitación llamada ‘Pandora’ del último nivel, nos acercamos a una computadora para poner una clave. En ese momento nos preguntarán «¿Qué desea el creador?» y nos darán dos opciones como posibles respuestas:

  • Destruye Elpis
  • Liberar Elpis

Para ver el final bueno tenemos que elegir la opción de la derecha, asignada al gatillo R2 (PS5), RT (Xbox) o ZR (Switch 2): Liberar Elpis.

Tras hacer esto y ver una secuencia muy revocatoria de la historia, retomamos el control de Leon para enfrentar al jefe final del juego, el cual no está disponible en el final malo. Una vez lo derrotemos, podremos ver el final bueno o ‘verdadero’ de Resident Evil Requiem.

Sacar este final también es necesario para sacar dos logros/trofeos:

  • Esperanza y Requiem – Termina la historia principal liberando a Elpis.
  • Demonio de la velocidad – Termina la historia principal liberando a Elpis en menos de cuatro horas.

Está confirmado que el final canónico de Resident Evil Requiem es el que describimos como «final bueno», lo que significa que si quieren ver cómo termina esta historia tienen que elegir la opción ‘Liberar Elpis’ cuando deban responder a la pregunta.

Esperamos que esta guía les haya ayudado a elegir el final correcto sin hacerles ‘spoilers’ de la historia del juego. Si buscan más guías sobre este título, pueden encontrarlas aquí.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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