Cómo sacar todos los finales de Silent Hill: Townfall (sin spoilers)

Igual que otros juegos de la serie, Silent Hill: Townfall cuenta con múltiples finales —tres «normales» y dos «secretos» que con el perro y el OVNI— y en esta guía les vamos a decir cómo sacarlos todos.

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También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y la guía con las soluciones a todos sus acertijos.

Finales normales

Sacar los tres primeros finales de Silent Hill: Townfall depende de una «puntuación secreta» que nos dan de acuerdo a varios factores: número de enemigos eliminados por Simon, cantidad de descubrimientos hechos, número de veces que revivimos con la cánula intravenosa y errores cometidos por Zoe en el quirófano durante el capítulo ‘El paciente’.

De acuerdo a la minería de datos realizada por jugadores como CrazySerega en Reddit, estos son los puntos que suma o deduce cada acción.

Enemigo eliminado por Simon : -2 puntos

: -2 puntos Descubrimiento : +1 punto

: +1 punto Recargas de la cánula : -4 puntos

: -4 puntos Error de Zoe en el quirófano: -3 puntos

Tengan en cuenta algunas cosas:

Los enemigos eliminados por Richard, el jefe final y los enemigos ‘Caídos’ (los que se arrastran por el piso en Clara Woods) NO cuentan y eliminarlos no deduce puntos. Al momento de hacer esta nota no es claro si los enemigos eliminados con Zoe con el hacha cuentan o no, pero lo más probable es que sí.

Los descubrimientos son los documentos, emails y pistas encontrados por cualquiera de los tres personajes. Las tarjetas postales no cuenta. Eso significa que si encontramos todos, tendremos un máximo total de 85 puntos.

Conociendo esto, ya podemos decir exactamente cuantos puntos requiere cada uno de los tres finales «normales» del juego.

Final ‘Abandono’

Para obtener este final debemos tener menos de cero puntos. Eso significa que el total de descubrimientos que encontremos debe ser anulado por la cantidad de enemigos, veces que revivimos con la cánula y errores cometidos por Zoe.

Si quieren asegurar este final. Acaben con todos los enemigos que puedan con Simon y no se preocupen por curarse si tienen recarga en la cánula. Permítanse revivir todas las veces que quieran y puedan.

Final ‘Por siempre’

Para sacar este final debemos terminar la partida con un puntaje entre 0 y 19 puntos. Este puede ser el final más difícil de conseguir porque requiere un cálculo más preciso de lo que hacemos y lo que no.

Para sacarlo, recomendamos llevar un conteo de los descubrimientos hechos y veces que nos equivocamos con Zoe. Así en la parte final podemos «ajustar» el puntaje eliminando los enemigos que necesitamos o dejándonos eliminar para revivir con la cánula y así llegar a tener entre 0 y 19 puntos al momento de derrotar el jefe final.

Final ‘Justicia’

Para verl el «mejor final» de Silent Hill: Townfall debemos terminar el juego con más de 20 puntos. Esto implica obtener la mayor cantidad de descubrimientos (documentos, emails y pistas) y eliminar menos de 32 enemigos (aunque esto puede variar de acuerdo a la cantidad de errores con Zoe y recargas de la cánula).

Este final es muy parecido a ‘Por siempre’ pero con más escenas.

Finales secretos

Silent Hill: Townfall cuenta con dos finales secretos que hacen referencia a los finales del mismo tipo de anteriores juegos de la saga. Tenemos un final ‘Perro’ como en Silent Hill 2 y un final de ‘Ciencia ficción’ equivalente a los finales del OVNI presentes en todos los anteriores títulos.

Vamos a ver cómo conseguirlos.

Final ‘Perro’

Este final solo se puede obtener en el modo Nueva partida+, lo que significa que para verlo primero tenemos que pasarnos el juego con cualquiera de los tres finales normales.

En el modo Nueva Partida+ de Silent Hill: Townfall aparecen tres estatuas de perros guías y tres monedas en ciertos lugares del mapa. Para sacar este final tenemos que depositar las tres monedas en las tres estatuas antes de terminar el juego.

La primera estatua y la primera moneda están en la zona de la Costanera en el Capítulo 1.

La estatua está en el callejón que lleva a la plaza central de St.Amelia al comienzo del juego. Es difícil no verla.

La primera moneda de bronce está en el Videoclub en el extremo oeste del mapa.

La segunda estatua de perro guía y la moneda de plata están en la zona de Clara Woods en el Capítulo 4

La segunda moneda está en la zona de Clara Woods, antes de conseguir el mapa. Al llegar a la intersección de la calle cubierta de enemigos, giramos a la derecha y seguimos con cuidado hasta observar este callejón. Al final de este encontraremos una caseta en la que encontramos la moneda de perro de plata.

Es la misma caseta en la que encontramos la postal extraña #10.

La estatua del perro está en la lavandería detrás de la oficinal postal donde abrimos los casilleros. Solo podemos acceder allí por la puerta trasera tras obtener el cortador de pernos.

La última moneda y la última estatua de perro guía están en la última zona del juego, el SWDP diferente.

La moneda se encuentra en la habitación central del piso donde está el generador. Debemos desbloquear la puerta 793 usando el panel (botones del candado abierto, la puerta y el código 793) y bajar allí para tomar la moneda de oro.

La estatua del perro no está a la vista hasta que nos encontramos en la parte final. Tras abrir las abrazaderas y soltar el contenedor, avanzamos hasta la intersección de cuatro caminos, avanzamos hasta el final del pasillo que tiene las luces rojas hasta llegar a la estatua del perro. No hay mapa de este lugar.

Si depositamos las tres monedas en las tres estatuas de perros (y no cumplimos los requisitos del final de ciencia ficción), veremos el final del perro tras derrotar al jefe final de Silent Hill: Townfall.

Final ‘Ciencia ficción’

Este final solo se puede obtener en el modo Nueva partida+, lo que significa que para verlo primero tenemos que pasarnos el juego con cualquiera de los tres finales normales. Para resolver uno de sus acertijos, también es necesario haber coleccionado todas las postales extrañas… o usar una guía como esta que les dirá cual es la clave.

En la nueva partida+ debemos encontrar tres libros y obtener la Tarjeta misteriosa del hotel de St. Amelia diferente. Vamos a decirles dónde está cada uno de estos objetos.

El primero de los libros se puede encontrar en el Capítulo 1. Está en la habitación del segundo piso de la Casa de Zoe.

Antes de encontrar el segundo libro tenemos que ir por la Tarjeta misteriosa. Esta se encuentra en el Capítulo 2 cuando volvemos a recuperar control de Simon y recibimos el revolver. Entramos al hotel y vamos al segundo piso donde encontramos este panel.

La solución son las postales extrañas que recolectamos. En cada una hay una imagen o una pista —a veces es necesario entrecruzar los ojos para verla— y debemos presionar los botones en el orden de las postales.

La solución es ave, árbol, planeta, ave, runa, satélite, satélite, pez, cohete, planeta, perro y el último botón es el que parece el pilar en la plaza de St. Amelia.

El segundo libro está en Clara Woods y se puede encontrar en el capítulo 4. Está en la librería del local con letrero de ‘Stenhouse’ en la esquina inferior izquierda del mapa (Plaza Atlas), parte inferior.

El tercer y último libro está en la zona final: el SWDP diferente. Cuando estemos resolviendo el acertijo en el panel, abrimos la puerta 621 (botones del candado abierto, la puerta y el código 621) y bajamos a piso del generador para entrar en esa habitación y tomar el libro.

Si encontramos los tres libros y tenemos la tarjeta misteriosa en nuestro poder, cuando estemos a punto de salir por la puerta que nos lleva al jefe final, veremos un lector de tarjetas a la izquierda.

Usamos la tarjeta misteriosa en él y si cumplimos los requisitos, veremos el final ciencia ficción tras cruzar la puerta sin necesidad de enfrentar el jefe final.

¡Listo! Esos son todos los cinco finales de Silent Hill: Townfall. Esperamos que esta guía les haya ayudado a sacarlos todos.

Silent Hill: Townfall está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.