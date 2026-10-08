Cómo sacar todos los finales de Silver Pines (guía sin spoilers)

Si quieren entender mejor los misterios de Silver Pines tienen que ver los tres finales que tiene este juego y en esta guía les vamos a decir sin spoilers cómo conseguirlos todos.

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También los invitamos a leer otras guías que tenemos de este juego como estas para encontrar todos los aumentos de resistencia y todos los mapas coleccionables.

Final: La partida

Este final también se llama «Irse» y es el final malo. Al llegar a cierto punto del juego, nuestro jefe nos dirá qué debemos hacer cuando encontremos finalmente a Eddie Velvet.

Al final del juego, cuando lo encontremos, nos darán dos opciones. Para sacar este final tenemos que hacer lo que nos pidió nuestro jefe que hiciéramos.

Final: El Descanso

Para sacar un mejor final llamado ‘Descansar’ debemos elegir NO hacer lo que nos pidiéron que hicieramos con Eddie Velvet e irnos del lugar en que lo encontramos. Esto nos regresará de nuevo al mapa de Silver Pines donde necesitamos dos objetos específicos: Dos anillos de oro.

El primer anillo de oro se encuentra inmediatamente en el lugar en que aparecemos tras abandonar a Eddie sin hacer nada.

El otro anillo está dentro de la Caja de Anillo cerrada que encontramos detrás del escenario en The Rabbit Hole

Para abrir la caja de anillo y poder sacar otro de los finales de Silver Pines necesitamos encontrar cinco estrellas y combinarlas con la caja. Vamos a ver dónde están.

Dónde están todas las Estrellas para abrir la caja de Anillo en Silver Pines

1 – La primera estrella está sobre una mesa en el bar The Rabbit Hole.

2 – Cuando tengamos el mazo, podemos usar de nuevo el ferry (las partes para repararlo están dentro de la misma estación del ferry) o el bote para regresar a las Afueras de Silver Pines. Rompemos la pared del Faro y subimos para encontrar lla Llave de la habitación de Motel.

Con esta llave, volvemos al motel Crimson Bear y accedemos a la habitación 3. Atendemos la llamada y podemos abrir el gabinete usando la misma clave que nos dieron al comienzo del juego para abrir el gabinete de armas donde encontramos la escopeta: 6671. Ahí esta otra de las estrellas.

3 – Una vez comience la tormenta (encontrando todas las campanas) volvemos al café The Quiet Hours en el centro de Silver Pines y encontraremos a nuestro amigo vaquero en problemas. Salimos del café, volvemos a entrar y tomamos la estrella.

4 – Otra estrella que podemos conseguir cuando comience la tormenta (encontrando todas las campanas) está en la parte noroeste del centro de Silver Pines. Vamos al tráiler del hombre que estaba cavando un agujero y recogemos la Pala.

Salimos y terminamos de cavar el agujero para sacar la estrella.

5 – La última de las estrellas necesarias para sacar otro de los finales de Silver Pines nos la da cierta amiga que encontramos en la entrada del Estudio Thelend en lo alto del monte Siah Kopa. Solo podemos llegar aquí recogiendo todas las campanas y montando el teleférico.

Combinamos las cinco estrellas con la caja del anillo y obtendremos otro Anillo de oro.

Con los dos Anillos (este y el que encontramos tras dejar a Eddie Valen donde lo encontramos), podemos volver a The Rabbit Hole y ponerlos en los agujeros que hay tras el escenario.

Después de hacer esto tenemos que derrotar a un nuevo jefe final y veremos el segundo final. Pero aunque parece, este no es el final de la historia.

Final: La Vida

El último de los finales se llama ‘Vivir’ y también debemos elegir NO hacer lo que nos pidiéron que hicieramos con Eddie Velvet e irnos del lugar en que lo encontramos.

Luego debemos asegurarnos de conseguir todos los 25 Recuerdos o Mementos que hay en el juego. En esta guía les decimos cómo encontrarlos.

Cuando tengan todos los 25 Recuerdos, vamos a hablar con el hombre de las manos quemadas que está en la esquina noroeste de las Afueras de Silver Pines.

Después de hablar con el, entramos a la choza que está a su derecha e interactuamos con el fuego.

Si elegimos quemar todo veremos el último y el «mejor» de los finales de Silver Pines.

Silver Pines está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.