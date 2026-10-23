Cómo sacar todos los finales de Tenebris Somnia (guía sin spoilers)

Hay muchas formas en que puede terminar la aterradora aventura de Julia en el Desiderium y no todas son buenas. En esta guía vamos a explicarles sin hacer ningún spoiler cómo sacar los cuatro diferentes finales de Tenebris Somnia, incluyendo el fantástico final secreto que hace homenaje a otro gran videojuego de terror. No se preocupen porque no les vamos a arruinar la sorpresa y vamos a dejar que ustedes mismos averigüen cuál es.

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Final #1 – Solve Et Coagula

Este es considerado el mejor final de Tenebris Somnia. Para sacarlo tenemos que avanzar hasta casi el final del juego, al punto en que conseguimos un objeto llamado Aurifer.

Al llegar a la siguiente pantalla recomendamos grabar el juego. De esta forma podremos volver a este punto y más adelante hacer algo diferente para sacar otro de los finales sin necesidad de comenzar de nuevo.

La mayoría de enemigos que encontramos a partir de este momento son Relictas, los fantasmas rojos. Para sacar el final #1 NO debemos atacar a ninguno. Solo debemos avanzar hacia abajo hasta salir del hotel, ir al piso 3 y salir hacia el Cine Club Séptimo Arte donde nos espera el jefe final sin matar a ninguno de los fantasmas rojos.

Si lo hacemos correctamente, enfrentaremos a uno de los jefes finales y al terminar con el veremos el primer final de Tenebris Somnia, el final bueno.

Final #2 – Magnum Opus

Este es considerado el peor final de Tenebris Somnia. Para sacarlo tenemos que avanzar hasta casi el final del juego, al punto en que conseguimos un objeto llamado Aurifer.

Si grabamos el juego en el punto en que les indicamos del final #1, podemos cargar esa partida y avanzar desde allí rápidamente.

La mayoría de enemigos que encontramos a partir de este momento son Relictas, los fantasmas rojos. Para sacar el final #2 tenemos que matar a al menos uno de estos enemigos con la nueva arma. Solo debemos avanzar hacia abajo hasta salir del hotel, ir al piso 3 y salir hacia el Cine Club Séptimo Arte donde nos espera el jefe final atacando a alguno de los fantasmas rojos, varios o a todos. La cantidad no hace ninguna diferencia.

Si lo hacemos correctamente, enfrentaremos a un jefe final diferente al del final #1 y al derrotarlo veremos el final malo de Tenebris Somnia.

Final #3 – Vivus ex Mortibus

Para sacar este final primero tenemos que haber sacado el final #1 y el final #2. Cuando volvamos a empezar una partida, aparecerá una Biblia en la mesa de la primera habitación del juego que debemos tomar.

Si queremos ver el final secreto de Tenebris Somnia tenemos que usar la Biblia en ciertos cuartos específicos cuando escuchamos cierto efecto de sonido. Los cuartos son:

1. Habitación de Ivan en el segundo piso

Tras usar la Biblia en cualquier parte de este cuarto nos darán una pista con un estilo visual muy peculiar que los fanáticos de cierto juego de terror van a reconocer. Luego debemos presionar rápidamente los botones del suelo en este orden rápidamente seis veces seguidas (o sea, dar seis vueltas presionando los seis botones).

Derrotamos a lo enemigos que aparecen y recogemos la primera Cruz de Hierro.

2. Entrada al cine en el segundo piso

Después de tomar el rollo de fotografías y escuchar el efecto de sonido, usamos la Biblia y nos darán otra pista. Luego debemos abrir la puerta de la izquierda usando la clave 6666.

Nuevamente derrotamos a lo enemigos que aparecen y recogemos la segunda Cruz de Hierro.

3. Salón de clases con la cámara y la pantalla grande

Después de escuchar el efecto de sonido, debemos poner el cable amarillo en la cámara y cambiar el canal muchísimas veces (en teoría, 666 veces, pero no creemos haberlo hecho tantas).

Cuando lo hayamos hecho lo suficiente, aparecerán los enemigos. Cuando los derrotemos tomamos la tercera Cruz de Hierro.

4. Callejón

Cuando tengamos las tres Cruces de Hierro vamos al callejón donde está el bar y el cine club Séptimo Arte (tercer piso) y ponemos las tres cruces en la pared derecha.

Ahora podemos seguir hacia otro final diferente a todos los demás que hará muy felices a los fans de cierto juego.

Final #4 – Renuntiatio

Este es el final más fácil de sacar. Al empezar el juego, no subimos al apartamento de Ivan en el elevador. En lugar de eso miramos hacia la puerta del edificio y usamos la Llave del departamento.

Así veremos un final bastante curioso pero agradable que es considerado el final broma del juego.

¡Listo! Ahora ya sacaron todos los finales de Tenebris Somnia, incluyendo el final secreto. Esperamos que esta guía les haya resultado útil.

Tenebris Somnia está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC en Steam y GOG.