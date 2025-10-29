Videojuegos

Cómo sacar todos los finales de Tormented Souls 2 (sin spoilers)

El destino de Caroline y Anna depende de una cinta.

Si quieren que esta aterradora aventura termine bien, pongan mucha atención a esta guía. Tormented Souls 2 tiene dos finales diferentes —un final bueno y un final muy malo— y a continuación vamos a decirles qué tienen que hacer para sacar cada uno de ellos sin hacerles ‘spoilers’ sobre la historia.

Cómo sacar el final bueno de Tormented Souls 2

Obtener el verdadero final del juego depende de conseguir un solo objeto: la cinta adhesiva.

¿Recuerdan que al comienzo del juego hay una misteriosa pared en el refectorio del convento que parece que se puede destruir?

Tras terminar el cementerio y obtener el mazo de Joseph en las alcantarillas finalmente podemos regresar y usar esta poderosa arma para derribar esa pared que nos despertó tanta curiosidad.

Recomendamos hacerlo cuando vamos camino a la carnicería para buscar nuestro camino hacia la escuela. Es posible hacerlo después de terminar la escuela cuando regresamos para abrir la puerta de la iglesia, pero eso implicaría dar un rodeo bastante largo.

Tras romper la pared del refectorio, seguimos nuestro camino hacia los dormitorios del segundo piso del convento y tomamos la cinta adhesiva. Tengan cuidado porque caerán varios enemigos después de tomar el objeto.

Con este objeto en su poder, pueden salir del convento y continuar a la carnicería para encontrar el camino subterráneo hacia la escuela.

Continuamos normalmente el juego hasta derrotar al jefe de la escuela. Si queremos sacar el mejor final de Tormented Souls 2 y tenemos la cinta adhesiva, tenemos que hacer lo siguiente:

Nos devolvemos al baño de chicas del segundo piso y viajamos al ‘otro mundo’. Buscamos la oficina del Director en el otro mundo (donde encontramos el pulverizador de insecticida antes) y vemos que apareció un maniquí. Este no estaba antes aquí, solo aparece después de derrotar al jefe.

Lo examinamos y usamos la cinta adhesiva en el tubo del cuello que gotea combustible.

¡Listo! Ahora regresamos a la iglesia para continuar la historia. Si siguieron los pasos de esta guía, conseguirán el mejor final de Tormented Souls 2 al derrotar al jefe final.

Cómo sacar el final malo

Lo que deben hacer es derrotar el jefe final sin haber reparado el maniquí de la oficinal del director en el otro mundo de la escuela. No tienen que molestarse en ir por la cinta adhesiva en la pared destruible del convento ni nada.

Esperamos que esta guía sin spoilers para sacar todos los finales de Tormented Souls 2 les haya ayudado a sacar el final que querían.

