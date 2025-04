Cómo se compara el catálogo de juegos de lanzamiento de Nintendo Switch 2 con sus predecesores caseros

El próximo 5 de junio Nintendo lanza su nuevo sistema Switch 2, con 22 juegos entre nuevos, ‘ports’ y ediciones mejoradas de otros títulos presentes en el primer Switch. Además de la plataforma GameCube en Nintendo Switch Online + Expansion Pack y sumarle funciones de rebobinar a los juegos de N64, ambas cosas no disponibles en Switch. La octava consola casera de la compañía compite contra siete generaciones pasadas de sistemas, unos con más juegos de lanzamiento que otros, ninguno con tan pocos como Nintendo 64.

NES

La primera consola casera de la compañía tiene una particularidad y es que sus 17 juegos en Occidente fueron desarrollados por Nintendo, la mayoría deportivos aparte de Super Mario Bros. Por supuesto, era una apuesta de todo o nada, así que la compañía arriesgó una gran parte de su capital para generar impacto. Como la historia bien nos ha enseñado, dio resultado y con creces. En el caso de Famicom fue un tanto diferente, ya que la versión japonesa solo tuvo Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye; pero eso fue dos años atrás, así que tiene excusa.

SNES

Los 16-bit redujeron considerablemente la cantidad de juegos de lanzamiento, pero golpearon con fuerza con títulos como Super Mario World, F-Zero, Pilotwings, Gradius III y una decente versión para consolas del primer SimCity. Cabe anotar que SMW además venía con la consola, por lo que no es solo un gran plataformas, sino la primera vez que una consola casera de Nintendo incluía un juego sin que fuese un paquete o ‘bundle’ más costoso. Algo que Game Boy les había enseñado con Tetris.

Nintendo 64

Lo aceptamos, Super Mario 64 y Pilotwings 64 fue un listado de lanzamientos terriblemente corto, pero tal era la confianza de Nintendo con el revolucionario plataformas 3D. Super Mario 64 demostró por sí solo que podía sostener tan importante evento y aguantó tanto como para no necesitar más, hasta la llegada de otros juegos de renombre.

GameCube

La primera vez que una consola casera de Nintendo no tuvo un Mario, sino un Luigi. El cubo fue innovador en muchos aspectos, como el primer sistema de la compañía que utilizaba discos ópticos. Luigi’s Mansion cumplía su rol en un género atípico para la Gran N, mientras que Wave Race: Blue Storm evolucionaba el juego de Game Boy a nuevas alturas. Entre otras entregas deportivas de terceros, Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader fue uno de los fuertes pilares en el primer día.

Wii

Gracias al esfuerzo de Reggie Fils-Aimé, Nintendo aceptó incluir Wii Sports con el lanzamiento de las consolas y durante varios años, una muestra de cómo utilizar correctamente el Wiimote y ganarse a su vez un público más amplio. El juego que cerró el trato, sin embargo, sería The Legend of Zelda: Twilight Princess, originalmente desarrollado para GameCube y que también vio la luz en dicho sistema como su magna despedida. Además de Excite Truck, Red Steel y Trauma Center: Second Opinion que usaban exclusivamente el Wiimote, otros juegos eran multiplataformas de terceros.

Wii U

Es la consola casera de Nintendo con mayor número de juegos de lanzamiento, lo que demuestra el fuerte apoyo que tenían los ‘third parties’ hacia el sistema en sus inicios. New Super Mario Bros. U y Nintendo Land representaron a la casa y este último es un multijugador recomendable. Activision, Ubisoft, EA, Bandai Namco, Warner Bros, Sega, todos tenían representantes de alto calibre entre los títulos de lanzamiento de Wii U. El único pero es que ya habían salido unos meses atrás en otras plataformas rivales, por lo que su exclusividad era poca o temporal, como en el caso de Scribblenauts Unlimited y ZombiU.

Switch

La historia de GC y Wii se repitió con TLoZ: Breath of the Wild en el caso de Nintendo Switch y Wii U, pues fue el juego más importante en el lanzamiento de la consola híbrida. Esto porque 1-2-Switch no significó mucho, aunque sí en el caso de Snipperclips: Cut It Out, Together! Entre otros como Shovel Knight: Specter of Torment y Super Bomberman R, el catálogo de Switch no hizo mayor alarde para destacarse, pues al fin y al cabo tenía a Zelda, que regresa en Switch 2 como su tercera plataforma disponible.

Switch 2

Aunque en cantidad no supera a Wii U, en Switch 2 hay un decente equilibrio en juegos de lanzamiento y Nintendo va a la fija con su franquicia más vendida: Mario Kart World. La controversia por el precio de este gigante acompaña a la del cobro de Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que muchos consideran un demo técnico y en parte lo es pero con minijuegos. Los juegos de GameCube se integran con las nada despreciables mejoras gráficas en The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2 y F-Zero GX.

3DS vuelve a cobrar vida en Switch 2 con la remasterización HD de Bravely Default y el resto de terceros en su mayoría adaptan juegos que ya vieron la luz en otras plataformas. Pero en general es un fuerte catálogo para usuarios de Switch que no pudieron jugarlos en aquella primera consola.

Este es el listado completo de juegos de lanzamiento de Nintendo Switch 2:

Mario Kart World The Legend of Zelda: Breath of the Wild (NS2 Edition) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (NS2 Edition) Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster Survival Kids Rune Factory: Guardians of Azuma (NS2 Edition) Split Fiction Final Fantasy 7 Remake Intergrade Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition Civilization 7 (NS2 Edition) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Fortnite Hogwarts Legacy Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Yakuza 0: Director’s Cut Deltarune: Chapters 1-4 Nobubaga’s Ambition: Awakening Complete Edition Puyo Puyo Tetris 2S Fast Fusion Hitman: World of Assassination – Signature Edition Arcade Archives 2: Ridge Racer Nintendo Switch 2 Welcome Tour Nintendo GameCube – Nintendo Classics

Sabemos que a las pocas semanas llegan a Switch 2 exclusivos como Donkey Kong Bananza, pero nuestro enfoque y comparación era únicamente con los títulos de lanzamiento. Así que por ese lado, Nintendo Switch 2 tiene una de las alineaciones más fuertes en la historia de la compañía.