Cómo se compara el remake de Zelda: Ocarina of Time frente al demo técnico en Wii U del 2011

En E3 2011, cuando Nintendo presentó al mundo el GamePad de Wii U, lo hizo con un demo técnico presencial denominado la «Zelda HD Experience», una secuencia de video basada en Twilight Princess que presentaba a Link enfrentando a Armogohma. La pantalla táctil permitía cambiar los ángulos de cámara, alternar entre día y noche y ver otra información como salud, minimapa e inventario. No se trataba de la confirmación del próximo juego de The Legend of Zelda posterior a Skyward Sword –que vería la luz en noviembre–, pero dio la idea de un juego realista como nunca se había visto y como Breath of the Wild / Tears of the Kingdom ciertamente no fueron.

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Tras mejorar la resolución de los gráficos de Twilight Princess, el equipo de desarrollo intentó hacer lo mismo con el ‘cel shading’ de The Wind Waker, así fue como finalmente dieron luz verde a dicho proyecto HD para Wii U y más adelante le seguiría el sucesor casero. Más de 15 años después, el Nintendo Direct enfocado en el aniversario 40 de The Legend of Zelda nos dejó ver por primera vez cómo luce y se juego el ‘remake’ de Ocarina of Time para Switch 2. La «aspiración realista» que se insinuó en aquel demo técnico de Wii U es una realidad dos consolas después y los jugadores están extasiados… ¿o deberíamos decir divididos?

Como si una cosa tuviese que ver con la otra pero que bajo ningún precepto puede considerarse una medida justa de comparación, algunos califican el ‘remake’ como no muy diferente a un proyecto de fans en Unreal Engine y a su diseño de personajes como parte de la eterna ola de «AI slop» que inunda internet a diario. Claro, todos tienen derecho a tener su opinión, aunque a costa de atacar una ambición realista que Nintendo hasta ahora puede aplicar –pero hace mucho tiempo ha querido implementar– gracias a Switch 2, es cuando menos incoherente.

Link en el demo técnico de Wii U de «Zelda HD Experience», E3 2011.

Link en The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2.

Al estar basado en Twilight Princess y no en Ocarina of Time, hay diferencias notables de diseño, incluyendo a Link y los entornos. Sin embargo, el concepto de alta definición con aspecto realista se mantiene, uno que BotW y TotK por decisión artística no puede apelar por razones claras, aún si dichos juegos poseen méritos propios jugablemente. Los detalles en las texturas del nuevo Ocarina of Time son por mucho superiores, como la túnica de Link cuyas costuras de hilos se pueden identificar, así como en las botas. Incluso en un render frontal se pueden ver hojas adheridas a la túnica de Link como protección adicional, un detalle importante al tener en cuenta su procedencia del Bosque Kokiri.

Si existe un problema que ha generado –irónicamente– la IA generativa con los vastos diseños que pululan por internet, es que ahora cualquier diseño original sufre la vulnerabilidad de ser calificado como «slop», incluso si no hizo uso de herramientas de inteligencia artificial. Los rostros en estos nuevos diseños de Ocarina of Time caen en dicha categoría según comentarios en redes sociales, pero en lo personal dicho elemento no es un argumento de peso para calificar con desidia que un juego luce mal.

El demo técnico de Zelda de 2011 es tan demo hipotético como en su momento lo fue P.T. del cancelado Silent Hills de Hideo Kojima y Guillermo del Toro. No podemos juzgar juegos completos y funcionales con propuestas experimentales que no tuvieron luz verde más allá de eso. ¿Acaso Silent Hills iba a tener lugar únicamente en un pasadizo? Hay un límite en defender a Kojima. Del mismo modo, el combate de Link y Armogohma en Wii U, que no fue el mismo de Twilight Princess HD, está lejos de representar lo que plantea el ‘remake’ de Ocarina of Time.

Por lo que podemos apreciar y en vista de que será fiel a la linealidad del juego original, con mejoras de calidad de vida pero siguiendo el patrón argumental de su inspiración, The Legend of Zelda: Ocarina of Time busca capturar a toda una nueva generación de jugadores que probablemente ni siquiera habían nacido cuando el de Nintendo 64 tomó a la saga y al mundo entero por sorpresa. Al fin y al cabo todos los juegos tienen historia pero solo uno es leyenda.