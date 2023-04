Cómo se juega Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp en Switch

Después de su sorpresivo anuncio oficial en E3 2021 y algunos aplazamientos, el ‘remake’ de Advance Wars (GBA, 2001) y su secuela por fin verá la luz el 21 de abril. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp estaba listo para salir en Switch el 8 de abril del 2022, hasta que la invasión de Rusia en Ucrania llevó a Nintendo a tomar la decisión de congelarlo indefinidamente. La guerra no ha terminado y la situación no mejora en Ucrania. Por su parte, Nintendo no podía permanecer otro año con un juego terminado sin lanzar.

En una nueva muestra de jugabilidad, Nintendo informa a las nuevas generaciones cómo se juega esta iteración de Advance Wars en Switch. Las cosas no han cambiado desde hace 22 años. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp permite jugar las campañas originales de Advance Wars y Advance Wars: Black Hole Rising. En el modo de un solo jugador del primer título tomamos las tropas de Orange Star y sus comandantes: Andy, Sami, Max y Nell.

Jugabilidad de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp en Switch.

En Black Hole Rising, la oferta de comandantes por elegir se amplía a los ejércitos de Blue Moon, Yellow Comet y Green Earth. Para salir victorioso en un mapa de batalla debemos o bien derrotar cada una de las unidades enemigas o retomar todas las bases operativas. Mientras la infantería tiene una cantidad corta de espacios de desplazamiento, los vehículos, tanques, buques y aviones permiten cubrir mayor terreno.

Es importante hacer uso de los poderes especiales de cada comandante, que varían desde reparaciones instantáneas de las unidades, incremento de movimiento / ataque, turno adicional para cada unidad, etc. Como buen juego de estrategia táctica por turnos, cada decisión es vital y de saber posicionar las unidades depende ganar la batalla campal. El multijugador no se queda atrás, tanto local como en línea con una suscripción a Nintendo Switch Online.

La instructora Nell nuevamente nos enseña cómo se juega Advance Wars en Switch.

Advance Wars es uno de los 20 mejores juegos de Game Boy Advance en nuestro listado. Intelligent Systems es su desarrollador original pero WayForward se hace cargo del ‘remake’ para Switch.

Fuente: Nintendo of America YouTube