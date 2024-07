Cómo se juega el modo Cafetería de Deadpool en Marvel Snap

Cuando les presentamos la temporada de julio dedicada a nuestros queridos ‘Matanza y Guepardo’, olvidamos mencionar que habrá una forma especial de conseguir la carta de la villana de película. Marvel Snap acaba de estrenar el modo de juego ‘Cafetería de Deadpool’ y les vamos a explicar en que consisten para que obtengan gratis la carta de Cassandra Nova junto con otras recompensas.

Encontramos la Cafetería de Deadpool en el menú de modos de juego de Marvel Snap. Estará disponible hasta que termine la actual temporada el martes 6 de agosto de 2024.

En este modo de juego no vamos a hacer SNAP para ganar Cubos cósmicos como en el modo de juego normal, sino que al hacerlo vamos a apostar los ‘Bubs’ que tenemos. Aparte del SNAP que podemos hacer en cualquier momento de una partida, el juego hace SNAP automáticamente para cada jugador al comienzo del turno 4 y del turno 5. Los SNAPS duplican la apuesta de Bubs.

Aunque comenzamos con 180 Bubs, una racha de mala suerte o de malas jugadas puede hacer que los perdamos todos fácilmente. No se preocupen mucho por eso porque los Bubs se regeneran automáticamente a lo largo de las horas hasta alcanzar un máximo de 240. De ahí en adelante tenemos que ganarlos jugando. La trampa está en que se puede gastar oro para saltarte la espera y regenerar los bubs inmediatamente.

Cada mesa de la cafetería de Deadpool en Marvel Snap requiere una apuesta inicial de Bubs si queremos participar en el modo de juego. Al «sentarnos» en la mesa seremos emparejados con otro jugador en el mundo y debemos ganarle para ganar más Bubs que a su vez nos servirán para pagar la apuesta de la siguiente mesa.

La primera mesa requiere una apuesta de apenas 80 Bubs y va aumentando mesa a mesa hasta llegar a las 51.2 millones de Bubs que exige el pastelillo de Máximo esfuerzo.

Esas Bubs necesarias indicadas en cada mesa la cantidad que se apostaría en el tercero de los 5 SNAPS potenciales. Pero los jugadores pueden arriesgarse y apostar todo. Honestamente, este sistema de juego es demasiado similar a las apuestas de un casino para nuestra comodidad.

El modo Cafetería de Deadpool viene con su propia ruta de recompensas en Marvel Snap que podemos reclamar cuando alcanzamos cierto número de Bubs. Las recompensas están determinadas por el número total de Bubs conseguidos, lo que se pierden no cuentan. No importan cuánto pierdan, no perderán niveles en ese listado.

Entre las recompensas se encuentran Créditos, Oro, Avatares, Bordes para Carta, etc. Lo más importante que podemos ganar es la Carta de Cassandra Nova (15 millones de Bubs) y la Variante exclusiva de la misma carta que solo se puede conseguir en este modo de juego (500 millones de Bubs).