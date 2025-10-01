Videojuegos

Cómo solucionar el acertijo del mural de los zorros en Silent Hill f (dificultad ‘Difícil’)

Después de la «transformación» de Hinako en el Santuario Oscuro vamos a enfrentar un puzle que puede resultar complejo por la cantidad de opciones que ofrece. Hay un mural con la marcha de una gran cantidad de zorros y debemos poner tres emblemas en ellos, pero la pista es un poco vaga y por eso les ofrecemos esta pequeña guía de Silent Hill f para resolverlo. Esta guía solo aplica para la dificultad de acertijos ‘Difícil’ y durante nuestra primera partida. Este puzle cambia en otras dificultades y tiene diferentes soluciones en Juego Nuevo+.

El objetivo es posicionar los tres emblemas que conseguimos en las salas circundantes —un pájaro blanco, un pájaro negro y un zorro— en tres de las muescas del mural. Las pistas que nos dan son las siguientes:

  • El pájaro negro quiere acabar con el pájaro blanco
  • El pájaro blanco quiere resistir
  • El zorro celebra el triunfo con sus seguidores

Lo que tenemos que hacer es encontrar imágenes de zorros en el mural que cumplan con las descripciones de las pistas y poner los emblemas en ellos.

Es fácil descubrir dónde poner el emblema del Zorro. La pista se refiere a que tiene «seguidores», por lo tanto debemos poner el emblema en el abanico del líder de la marcha.

Sabemos que los dos pájaros están peleando, así que buscamos dos zorros que estén enfrentados. En la parte derecha del cuadro hay dos que están peleando por un farol.

La pista dice que el pájaro negro es quien quiere acabar con el blanco y el pájaro blanco quiere resistir. Eso significa que ponemos el emblema del pájaro negro en la espalda del zorro de la derecha, que está atacando.

Por último, el pájaro blanco «quiere resistir». Se refieren al zorro que se resiste a que le quiten su farol. Ponemos el emblema en su farol.

Esto completará el acertijo, el mural se retirará y podremos continuar hacia la parte final de Silent Hill f.

Les recordamos que esta solución solo sirve para nuestra primera partida en dificultad de acertijos ‘Difícil’. El puzle cambia en otras dificultades y tiene diferentes pistas y soluciones en la misma dificultad si jugamos en Juego Nuevo+.

