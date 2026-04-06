Cómo unirse a la beta cerrada de Petit Planet, el «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact

La megacompañía de videojuegos china Hoyoverse —también conocida como mihoyo— tiene varios proyectos en desarrollo: el impresionante juego en Unreal 5 Varsapura, el juego de colección de criaturas Honkai Nexus Anima, y un juego ‘cozy’ al más puro estilo Animal Crossing llamado Petit Planet que pronto tendrá una beta cerrada. Si quieren unirse a esta prueba, les conviene seguir leyendo porque les vamos a dar información sobre cómo registrarse y en qué fecha se llevará a cabo.

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Como pueden descubrir en el nuevo tráiler que compartimos a continuación, la beta cerrada o «Prueba de viaje estelar» empezará el martes 21 de abril de 2026.

Todos los que estén interesados en participar deben visitar el sitio web oficial del juego: https://planet.hoyoverse.com/en-us/home y dar clic o tocar la opción Pre-Register & Join Beta. Recuerden iniciar sesión con su cuenta HoyoPass (la misma con la que juegan otros títulos de Hoyoverse) o crear una.

Tristemente parece que la prueba no estará disponible en español. Además, solo estará disponible para PC y dispositivos móviles iOS y Android. El estudio dijo que este título también «está en desarrollo para otras plataformas», pero no lo ha anunciado oficialmente para consolas.

En la prueba beta cerrada de Petit Planet tomaremos el papel de «planetista» dentro del Mar de Estrellas para dar forma a nuestro propio planeta en el que podremos cultivar, pescar, pasear por la playa, cocinar, etc. al lado de las adorables criaturas del juego y de otros jugadores.

Petit Planet aún no tiene fecha de lanzamiento definida. Saldrá inicialmente para PC y dispositivos móviles, pero seguramente llegará a PS5 y Xbox Series X|S en el futuro.