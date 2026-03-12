Amantes de la simulación, estrategia y la sátira política… ¡El Presidente está de regreso! Kalypso Media y Gaming Minds Studios planean lanzar Tropico 7 este mismo año y en preparación para su llegada van a realizar una prueba beta cerrada. Pongan atención si les interesa participar porque les vamos a decir qué es lo que deben hacer para unirse.

Por si no saben de qué estamos hablando, Tropico es una serie de juegos de creación y administración de ciudades y estrategia política que satiriza las dictaduras de las mal llamadas «Repúblicas bananeras» de Latinoamérica. Pueden ver el tráiler del anuncio de la próxima entrega a continuación.

Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos interesa: cómo unirse a la beta cerrada de Tropico 7. Lo que deben hacer es llenar este formulario antes del domingo 22 de marzo con información sobre su cuenta de Discord, aceptar que la beta estará solo en inglés y en alemán, y comprometerse a dar su opinión de la beta a los desarrolladores.

Si son elegidos para formar parte de la prueba beta, recibirán las instrucciones para unirse en su cuenta de Discord. La beta se realizará entre el martes 31 de marzo y el lunes 13 de abril de 2026 y ofrecerá acceso a dos campañas del juego: Tiempos coloniales y Guerras mundiales, y a dos escenarios: Guerra fría y Tiempos modernos. Solo estará disponible para PC mediante Steam y Windows Store.

Tropico 7 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Epic Games Store y Steam en una fecha aún no anunciada del año 2026. Estará disponible desde el día 1 mediante el servicio por suscripción Game Pass.