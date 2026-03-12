Videojuegos

Cómo unirse a la beta cerrada de Tropico 7

Democracia a prueba.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Amantes de la simulación, estrategia y la sátira política… ¡El Presidente está de regreso! Kalypso Media y Gaming Minds Studios planean lanzar Tropico 7 este mismo año y en preparación para su llegada van a realizar una prueba beta cerrada. Pongan atención si les interesa participar porque les vamos a decir qué es lo que deben hacer para unirse.

Por si no saben de qué estamos hablando, Tropico es una serie de juegos de creación y administración de ciudades y estrategia política que satiriza las dictaduras de las mal llamadas «Repúblicas bananeras» de Latinoamérica. Pueden ver el tráiler del anuncio de la próxima entrega a continuación.

- Publicidad -

Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos interesa: cómo unirse a la beta cerrada de Tropico 7. Lo que deben hacer es llenar este formulario antes del domingo 22 de marzo con información sobre su cuenta de Discord, aceptar que la beta estará solo en inglés y en alemán, y comprometerse a dar su opinión de la beta a los desarrolladores.

Si son elegidos para formar parte de la prueba beta, recibirán las instrucciones para unirse en su cuenta de Discord. La beta se realizará entre el martes 31 de marzo y el lunes 13 de abril de 2026 y ofrecerá acceso a dos campañas del juego: Tiempos coloniales y Guerras mundiales, y a dos escenarios: Guerra fría y Tiempos modernos. Solo estará disponible para PC mediante Steam y Windows Store.

Tropico 7 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Epic Games Store y Steam en una fecha aún no anunciada del año 2026. Estará disponible desde el día 1 mediante el servicio por suscripción Game Pass.

Para los estrategas

Sumerian Six, el juego de tácticas y sigilo en la 2da Guerra Mundial con magia y ciencia ficción, llegará a consolas
 Sumerian Six, el juego de tácticas y sigilo…
Colombia regresa a Age of Empires en 2026 con la civilización Muisca
 Colombia regresa a Age of Empires en 2026…
Todo lo anunciado en la presentación de 25 años de Total War
 Todo lo anunciado en la presentación de 25…
Fecha, tráiler y detalles de Fractured Utopias, el primer DLC de Frostpunk 2
 Fecha, tráiler y detalles de Fractured Utopias, el…
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Reseña (Switch)
 Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Reseña…
Square Enix también estaría dispuesto a revivir Final Fantasy Tactics Advance y A2, así como crear nuevos juegos
 Square Enix también estaría dispuesto a revivir Final…
Jeff Kaplan, exdirector de Overwatch, explica la horrible razón que lo llevó a renunciar a Blizzard
Cómo conseguir huevos de dragones ancianos calamitosos en Monster Hunter Stories 3 (sin spoilers)
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Seratis
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Tarcuán
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies del Bosque de Canalta
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Jeff Kaplan, exdirector de Overwatch, explica la horrible razón que lo llevó a renunciar a Blizzard
No hay comentarios

Lo último

Lisa Su de AMD busca asegurar el suministro de memoria HBM y semiconductores
Tecnología
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Azuria
Videojuegos
Todos los juegos ganadores en los premios Independent Games Festival 2026 (IGF)
Videojuegos
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales detalla la Era de la Reconstrucción y otras mecánicas
Videojuegos