¿Cómo usar el Tingle Tuner en Zelda: The Wind Waker para Switch 2?

La versión original para GameCube de The Legend of Zelda: The Wind Waker finalmente será relanzada el próximo 5 de junio, 23 años después de su salida, como parte del servicio Nintendo Switch Online + Expansion Pack en Switch 2. Algunos prefieren la edición HD exclusiva hasta ahora de Wii U –que Nintendo no ha descartado relanzar–, mientras que otros preferimos los colores vibrantes y ‘cel shading’ del juego original. En este caso y como el resto de juegos de GameCube, The Wind Waker recibirá una mejora gráfica en la resolución, para no desentonar en televisores HD y 4K.

El video más reciente del juego para Switch 2, permite ver una pequeña señal sobre la cual muchos usuarios tienen dudas: el uso del Tingle Tuner. Este objeto se obtiene en el juego una vez Link encuentra a Tingle en una celda de Windfall Island.

Fuente: Nintendo Today – vía Universo Nintendo

Conectando un Game Boy Advance al GameCube, el Tingle Tuner permite acceder a una especie de modo multijugador en el que un segundo usuario puede controlar a Tingle, ver un mapa radar en la pantalla del GBA, obtener objetos y bombas especiales, entre más estatuas de Tingle se consigan en el juego principal. Lastimosamente, la versión HD de Wii U reemplazó dicho objeto con una botella para publicar mensajes de Miiverse –función desactivada con el cierre de Miiverse–, aun cuando el GamePad se prestaba para un mejor uso del Tingle Tuner. Otra ventaja de GameCube.

'Tingle Tuner' en #TheWindWaker, el componente multijugador sacrificado en Wii U. Aprecio mucho la conexión GC/GBA por todo lo que aportó al futuro de Nintendo (DS, 3DS, Wii U, Switch).



Solo con cable AV y sin ser la versión HD, qué juego para conservarse tan bien. ¡Cel shading! pic.twitter.com/PgmnRBZgRi — Czar_Gear.gbc 🍥 by Night 🌒 Lizard Δ (@maskedlizard) August 31, 2020

Entonces, ¿es posible el Tingle Tuner en Switch 2?

En Switch 2, muchos se preguntan si será posible emular la pantalla de Game Boy Advance, ante lo cual lo más probable es que no. De ser posible, habría sido promocionado durante el Nintendo Direct o Treehouse Live, sin lugar a dudas. Del mismo modo que la función de Transfer Pak no es posible emularse en Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2 para Nintendo Switch Online –o Mario Golf y Mario Tennis–, creemos que The Legend of Zelda: The Wind Waker permanecerá igual y simplemente el objeto Tingle Tuner, aunque accesible, no se podrá usar, pues igualmente es opcional.