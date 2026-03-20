Compañía que quería cobrar por los saltos de Mario, ahora posee una parte de Kadokawa

Oasis Management Company es una firma de inversión con sede en Hong Kong que ahora adquirió una participación en el gigante mediático japonés Kadokawa. De acuerdo con Automaton, la firma ahora posee una participación del 8,86% en Kadokawa tras la compra de más de 13 millones de acciones.

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Kadokawa es conocida por ser propietaria de compañías de juegos como FromSoftware (Elden Ring), Spike Chunsoft (Danganronpa) y Acquire (Octopath Traveler 1 y 2, Mario & Luigi: Brothership), además de tener una presencia importante en diversos sectores del entretenimiento.

Oasis señala que el propósito de esta inversión tan importante es llevar a cabo «actividades de propuestas clave», lo que generalmente significa que busca influir en el funcionamiento de las empresas para aumentar la rentabilidad para los accionistas. En el caso específico de Oasis, en 2014 se acercó a Nintendo e instó a la compañía a invertir fuertemente en juegos gratuitos para plataformas como Android e iOS.

La carta completa aún se puede consultar en línea (vía Dr. Serkan Toto), donde se leen frases sacadas del reino de lo absurdamente predatorio como:

«Imagínate pagar 99 centavos solo para que Mario salte un poco más alto», u otras tan irrisorias como, «Por desgracia, tengo que comprar una consola Nintendo (que se vende con pérdidas) para poder jugar a Mario».

¿Cuáles son los planes de Oasis para Kadokawa? Los ignoramos, pero entre su avaricia corporativa dudamos que un 8,86% sea suficiente para influir en las tierras de los ‘souls’ y que te cobren por cada ‘parry’.