¿Con ganas de Japón feudal, dinastía de China y piratas? Koei Tecmo te cubre la espalda en Nintendo Switch Online

Nobunaga’s Ambition, Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire y Uncharted Waters: New Horizons se unen a la aplicación de Super Nintendo Entertainment System para Nintendo Switch Online desde el 27 de marzo a las 8:00 pm. Cuatro títulos desarrollados por Koei Tecmo para SNES totalmente dirigidos a amantes de los juegos de estrategia y administración de recursos.

Esta explosiva lista solo nos deja preguntándonos… ¿DÓNDE ESTÁ POKÉMON CONQUEST? Esta bien, perdón por gritar, solo se nos hace particularmente raro que aquella joya de Nintendo DS que sumaba los mundos de Nobunaga’s Ambition con Pokémon haya sido de una sola ocasión y no reciba aunque sea una nueva entrega. Vamos Koei Tecmo y The Pokémon Company, la última y nos vamos.

Nobunaga’s Ambition

Oda Nobunaga, el poderoso líder que luchó por unificar a un Japón devastado por la guerra, ha regresado con más fuerza, intelecto y suerte que nunca. Ahora, como Oda, te toca luchar por el control de Japón en esta versión mejorada del popular juego de Koei para Nintendo Entertainment System, Nobunaga’s Ambition.

En el Japón del siglo XVI, nadie es confiable: señores de la guerra ávidos de poder, espías ninja en misiones terroristas y campesinos rebeldes en tu propio patio atacarán a la primera oportunidad. Te encuentras con una fuerza de combate reducida y eficaz, lo último en rifles modernos y la sangre fría para afrontar la presión. Tras 100 años de caos, el pueblo japonés anhela la paz y el orden. ¿Serás tú quien ponga fin a la destrucción?

Romance of the Three Kingdoms

Es la Segunda Dinastía Han y China está al borde del colapso. Las luchas internas entre las familias de la corte y el surgimiento de poderosos señores de la guerra dominan el panorama. La lucha por el poder ha dado lugar a una era conocida como los Tres Reinos, con constantes guerras entre los héroes más valientes y hábiles de China.

Como gobernante en estos tiempos difíciles, depende de ti unificar un país desgarrado por la rebelión. Expande tu reino construyendo un ejército fuerte o intenta superar a tus rivales en astucia durante las negociaciones. Con nuevas y emocionantes armas, como ballestas automáticas y catapultas, puedes enfrentarte a tus oponentes en campo abierto o tras las murallas de un castillo. Pero no olvides que la fuerza de un gobernante también se mide por el poder económico de su reino y la felicidad de su pueblo. Buena suerte en tu misión para unificar China.

Uncharted Waters

Imagina una época en la que poderosas armadas controlaban los siete mares, piratas despiadados buscaban tesoros ocultos y los eruditos sostenían que la Tierra era redonda. Ahora, imagínate como un joven explorador en una misión que te llevará a los cuatro puntos cardinales del planeta. Interpreta al hijo de un duque portugués que busca descubrir la legendaria Atlántida, a una teniente de la marina española convertida en pirata, a un corsario británico comisionado por Enrique VIII para destruir la flota española, a un aventurero italiano endeudado por su padre o a un huérfano turco que emprende su propio negocio comercial.

Tu aventura te llevará a más de 130 destinos exóticos. En el camino, descubrirás monumentos exóticos, tesoros largamente buscados y valiosas mercancías para comerciar. Como capitán de tu flota, vigila atentamente el horizonte por si aparecen piratas deseosos de robar tu valioso cargamento o una armada enemiga en guerra con la bandera de tu barco. Una vez en puerto, recuerda reclutar camaradas, comprar nuevos barcos y artillería, recopilar información útil y resolver disputas con tus enemigos retándolos a duelo.

